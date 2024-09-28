這誰啦！濱崎步中國開唱宣傳影片曝光　「超恐怖濾鏡」粉絲全傻眼

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▲粉絲拿出濱崎步日前拍攝的雜誌照，強調她的美貌還是正常發揮中。（圖／濱崎步 IG）

▲濱崎步最近拍攝的雜誌照，美貌依舊。（圖／濱崎步 IG）

平成三大歌姬之一的濱崎步，最近宣布將展開睽違16年的亞洲巡迴演唱會，消息一出讓眾多粉絲都期待不已，然而她為了宣傳亞巡上海場，在微博上和中國粉絲打招呼的影片，濾鏡開太大到完全認不出人，連粉絲都傻眼直呼很嚇人：「這誰啊！」濱崎步在今年迎來出道25周年，去年她為了慶祝，特別舉辦了47都道府縣的巡迴演出，然而之後她卻在社群上發文拋出震撼彈，透露因為自己身心俱疲，一度「考慮引退」，所幸有一位聲樂老師總是給她肯定和鼓勵，才讓她打消了念頭，進而開啟47都道府縣的巡演。而今年她也宣布開啟亞洲巡迴演唱會，第一場公布的就是中國上海場，她在微博上PO出影片，一開始她先以中文、英文打招呼後，她表示時隔16年終於又開啟了亞洲巡演，非常開心終於和粉絲們實現了約定，真的非常緊張也很期待，並承諾自己會竭盡全力、為演唱會做好準備。雖然粉絲對於偶像終於要開唱感到開心，但濱崎步在影片中鼻子整條打亮、陰影超深，過於誇張的濾鏡還是讓粉絲們傻眼直呼：「這濾鏡開得我都不認識她了」、「你自己看看這濾鏡好看嗎？」、「認不出來是濱崎步，不要騙我喔...」、「這濾鏡不合理」、「這不是我認識的濱崎步」，但也有人挖出她最近替雜誌拍攝的照片以及演唱會上的表演影片，幫她的美貌挽回形象，強調真的都是濾鏡的問題啊！