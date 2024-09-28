石破茂逆轉勝高市早苗！謝長廷揭3原因：仍有人不能接受女首相

我是廣告 請繼續往下閱讀

日本自民黨總裁選舉昨日投開票，眾議員石破茂在第二輪決選逆轉險勝經濟安保大臣高市早苗，成為下任總裁。對此，駐日前代表謝長廷分析，高市早苗落敗有三個原因，第一，有些議員考量未來比較好選，投給民間聲望高的石破茂；第二，日本政界仍有人不能接受女首相；第三，參拜靖國神社招來擔憂。日本自民黨總裁選舉昨日投開票，五度挑戰大位、選前喊出政治生涯「最後一戰」的石破茂，在第二輪決選逆轉險勝經濟安保大臣高市早苗，成為下任總裁，可望出任日本首相。謝長廷在臉書指出，石破茂出身鳥取縣，論述能力極強，受到一般國民歡迎，但在國會屬於小派系，難以得到多數支持，因此數次與總裁擦身而過，這次是他第五次參選，終償夙願。謝長廷提到，石破茂近年積極主動研究兩岸和台灣問題，曾經數度拜訪台灣和駐日代表處，擔任地方台日親善組織理事長，他離任時也有來參加日華議員懇談會舉辦送別會，誠意感人，對其當選總裁謹致上誠摯的恭賀之意，期待未來能持續與台灣保持友善關係，維護地域的和平與穩定。謝長廷說，高市早苗在第二輪投票落敗，出乎很多人意外，原因可能有三個，第一，有些議員考慮未來選舉誰當首相自己比較好選，大多投給民間聲望比較高的石破茂；第二，日本政界還有少數人不能接受女性首相；第三，高市草苗公開參拜靖國神社的強烈表態可能招來一些疑慮和擔憂，這些力量暗中聚集扺制。