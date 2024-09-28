今日必吃／台南牛肉湯9部位可選！美食作家大推　一菜「獨吃1盤」

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▲牛肉是每日早上在善化屠宰再直送到店裡的台灣溫體牛，老闆採現點現切。（圖／記者葉盛耀攝）

▲小碗份量的牛肉湯裡，牛肉片相當多，剛上桌時湯頭清澈。（圖／記者葉盛耀攝）

▲經過攪動後，牛肉湯的湯頭會變得帶紅潤色澤。（圖／記者葉盛耀攝）

▲嘴邊肉據說就是牛頰部位，富有膠質，蔡珠兒稱可以自己獨自吃上一盤。（圖／記者葉盛耀攝）

▲現炒的空心菜牛肉，噴香下飯。（圖／記者葉盛耀攝）

▲牛肉烘蛋吃起來無特別驚喜。（圖／記者葉盛耀攝）

▲喝牛肉湯配碗肉燥飯是許多人的標配，肉燥肥潤不膩。（圖／記者葉盛耀攝）

到台南旅遊，要朝聖的美食名單應該都會有家牛肉湯，將溫體牛現切後再沖入滾燙高湯，是台南獨有的吃法。不過台南牛肉湯店家多如牛毛，也各有其擁護者，「樑記正老店牛肉湯」卻是這陣子被美食作家蔡珠兒於臉書大力推薦。「樑記正老店牛肉湯」搬家過，現在店面寬廣，10幾張桌子依舊無法快速消化人潮，來此要耐心候位是慣常，尤其記者光顧這天中午，店家還忙到無法馬上洗碗筷，只能先以一次性湯匙頂著用，足見其人氣。這裡的牛肉是每日早上在善化屠宰再直送到店裡的台灣溫體牛，剛好趕上11:30開始營業。而「樑記正老店牛肉湯」最大特色是一次供應9種部位，包含肩胛、五花、板腱、大扇肉等，因此如果沒有特別要求，店家會隨機在牛肉湯裡放上兩種部位牛肉。記者這天現場看著老闆拿著外觀紅潤、富有彈性的牛肉塊，以快手現切，再澆入滾燙高湯，雖然目睹眼前這碗牛肉以較無油花的部位居多，但是肉片吃起來卻絲毫沒有乾澀、更沒有扎口難咬的油筋，僅有柔軟適口的絕美嚼感且帶豐沛肉汁；至於湯頭，剛上桌時清澈透亮，待牛肉片被攪動後，湯頭吸收了牛肉的血水而變得帶淡紅，喝起來卻也十足甘甜且不失清爽。一碗牛肉湯小份的要價150元，看似較其他店家略高一些，但是裡頭肉片相當多，卻也似乎值回票價哩。至於被許多老顧客稱為來此必點的「嘴邊肉切盤」，據說就是牛頰部位，燉煮後再「白切」上桌，吃起來Q軟又有膠黏感，同樣相當好吃，美味度還讓蔡珠兒直呼「膠質黏滑，鮮甜柔膩，我可以獨吃一盤。」店家另外也供熱炒，空心菜牛肉吃起來富有鑊氣，噴香下飯；至於牛肉烘蛋，就較無特別驚喜，畢竟台灣溫體牛不耐長時間烹調，口感易走調，可惜了。地址：台南市中西區郡西路10號電話：0926-830306營業時間：11:30~20:00公休：週一