韓國瑜邀朝野吃「和解飯」！李彥秀讚政治奇才　林沛祥憂側翼衝康

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在野黨杯葛總預算，立法院長韓國瑜出手，邀行政、立法兩院三長、朝野立院黨團幹部餐敘，盼能當面溝通、化解爭議。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，尊重韓國瑜的協商權，若韓國瑜發出朝野協商通知，國民黨一定欣然參加，但行政院應該針對原民保留地禁伐補償金未編足，健保點值及公糧收購等主決議也說清楚，這樣才是有誠意的溝通。國民黨文傳會主委、藍委李彥秀說，韓國瑜真的是百年難得一見的政治奇才，30年前，已故民進黨前主席施明德「大和解咖啡」化解省籍對立，促進政黨和解，30年後，韓國瑜「溫暖的咖啡」化解行政立法僵局，開啟朝野協商可能。不過李彥秀也說，過去一段時間，民進黨政治人物與網軍側翼不斷造謠，明年度總預算沒有付委，害社福津貼發不了，結果遭到事實查核中心打臉是錯誤訊息，政治可以競爭，政治可以攻防，但是絕對不能昧於良心造謠抹黑，朝野和解，化解僵局，請民進黨從「說真話」開始。國民黨立委林沛祥說，雖然韓國瑜要出面協調，但民進黨態度一向強硬，大膽預測在朝野協調時，側翼網軍又會故意對韓國瑜出來協調這件事大肆抨擊、大肆嘲笑，甚至會有很多先射箭再畫靶的抹黑動作，他不看好協調會有好結果，甚至韓國瑜可能被「衝康」。