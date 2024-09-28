孫藝真才曝二胎計畫！曬1.3億豪宅嬰兒房　掀萬人朝聖：太幸福了

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▲孫藝真和男神玄彬修成正果，並在2022年生下兒子「小豆子」。（圖／玄彬IG）

▲孫藝真曝光小豆子的嬰兒房照片，只見層架上放滿了絨毛娃娃。（圖／翻攝自孫藝真IG）

▲孫藝真在網路節目上透露對生第二胎的想法。（圖／孫藝真IG）

42歲南韓女神孫藝真出道以超高顏值走紅，仙氣風靡全亞洲，前幾年因演出《愛的迫降》演藝事業再攀高峰，和男神玄彬修成正果，目前住在價值48億韓元（約為新台幣1.3億元）的豪宅中，並在2022年生下兒子「小豆子」，先前才透露有生二胎的打算。熱愛在社群平台分享生活的孫藝真，今（28）日曝光兒子的嬰兒房，溫馨佈置立刻引發高度關注，讓網友忍不住直呼：「太幸福了！」孫藝真在IG發文寫下：「Have a beautiful Saturday（祝你有個美好的星期六）。」並曝光小豆子的嬰兒房照片，只見層架上放滿了絨毛娃娃，有獅子、兔子、馬、龍貓等等，最上方還放著讓孩子玩的可愛的貼紙，意外曝光嬰兒房中的溫馨角落，貼文才曝光1小時，就已經有超過15.6萬粉絲按讚。事實上，孫藝真上網路節目時曾透露，雖然養孩子有辛苦的地方，但她所感受到的幸福也是前所未見的，「我工作了20年後，終於來到截然不同的世界。我現在非常幸福，想要成為一個很會養小孩的賢內助。雖然這件事很耗費精力，即便如此我還是很幸福。」被問到有沒有二胎打算，她沒有否認，「雖然這個真的是需要考慮一下，不過小孩太可愛了！」當時主持人提問，兒子長得比較像孫藝真還是玄彬，孫藝真也回答：「很多人都說孩子的長相揉合了我跟先生的臉，很神奇地長得都很像！眼睛以上很像我，眼睛以下則像爸爸。不過小孩的臉一直在變，現在好像更像我一點，所以我覺得很開心！」她也透露，對目前的生活感到很滿意，但若是有好作品，她很快會重回螢光幕前。