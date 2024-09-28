韓國瑜擬邀朝野吃和解飯！卓榮泰讚非常苦心「很樂意、很期待」

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中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰昨與立法院長韓國瑜進行「咖啡會」後，傳出韓國瑜承諾幫忙，擬於下周邀約卓、藍綠白三黨團幹部餐敘。卓榮泰今（28）日在花蓮視察時談到此事時表示，立法院、行政院兩院有很好的發展，「我很樂意也很期待」。立法院20日開議，藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，將總預算案退回立法院程序委員會，24日立法院程序委員會又以席次優勢，二度封殺總預算案。針對總預算卡關一事，卓榮泰上午赴花蓮視察邊坡搶修工程進度時說，願意善盡各種方法，也認為立法院朝野黨團合作，是國會最好的結果，立法、行政兩院合作，是國家必要的結果，「我很歡迎、也期待，都能夠有正向的發展，韓院長非常苦心，我想他的想法、計畫一定會落實」。卓榮泰強調，立法院、行政院兩院有很好的發展，就是共同在國家之前，不再分朝小野大、人民最大，為人民、福國利民來努力，「不再分朝小野大，人民最大，我很樂意、我很歡迎，也很期待」。