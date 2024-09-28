台灣版GTA爆紅！「外送員模擬手遊」攻排行第1　超真實街景笑翻眾

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▲▼遊戲場景不只真實模擬台灣街道，連路邊小吃攤都完美還原，外送員騎著機車穿梭在大街小巷，逼真程度簡直像在觀看真人版外送。（圖／翻攝自IG＠chi.chi.games）

全球風靡的線上遊戲《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto），因自由度高、畫面逼真累積許多忠實粉絲。近日竟有網友發現，竟有「台灣版GTA」手遊App，可以化身為外送員穿梭在台灣街道，在模擬的龍山寺區騎車送餐，遊戲名稱為「台灣駕駛-賽車競速X外送員模擬」，目前在蘋果App Store「競速」類中排名第1，畫面逼真到讓一票網友手刀下載，笑翻直呼：「要不要這麼真實！」一名網友近日在Threads上發文，只見他貼出賽車手遊截圖畫面，並寫下「這個遊戲真的好台灣，只是…會不會有人玩到一半發現自己的臉在上面？」而遊戲場景不只真實模擬台灣街道，連路邊小吃攤都完美還原，外送員騎著機車穿梭在大街小巷，逼真程度簡直像在觀看真人版外送。影片曝光後，引起大票網友們熱議，也有不少人敲碗連結，「這街景台灣無誤！是說那麵線糊好便宜」、「要不要這麼真實」、「根本台灣版GTA」、「遊戲商有做到紅線違停的精髓」、「只差騎樓停滿機車」、「想到這個題材真是鬼才」，還有人忍不住吐槽，「不用模擬，直接開玩，還有錢可以賺」。而遊戲商也在下方留言解答原PO疑惑，「我們製作的角色人臉都是虛擬的數字人哦。」《NOWnews今日新聞》實際查詢，該款手遊名稱為「台灣駕駛-賽車競速X外送員模擬」，可免費下載，目前在蘋果App Store「競速」類中排名第1，同時支援iOS及Android系統。官方介紹，台灣開放世界真實駕駛與競速遊戲，玩家化身為外送員，將體驗台灣的熱情與繁忙，從龍山寺區的老街小巷到艋舺夜市的美食攤位，摩托車和汽車將是穿梭在這個真實城市中的最佳夥伴。「台灣駕駛-賽車競速X外送員模擬」遊戲玩法需操控角色完成外送訂單，不只要和店家對話領取餐點，也要沿著地圖到指定地點送餐，中途要注意交通安全，別意外撞上建築物或障礙物，完成送餐即可獲得金幣。