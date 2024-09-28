邊荷律穿16號球衣找周思齊簽名　秀超可愛中文：我會一直支持你！

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▲邊荷律現身周思齊的簽名會，還用中文喊話：我會一直支持你。（圖／邊荷律 IG）

▲中信兄弟官方IG分享了邊荷律對周思齊的真誠告白影片。（圖／邊荷律 IG）

中信兄弟球員周思齊9月22日在台北大巨蛋舉辦引退儀式，正式卸下球員身分，讓隊友、球迷哭一片，場面相當感人。為了感謝台中球迷對他的長期支持，26、27兩日他在台中洲際球場加碼舉辦了包括簽名會的一系列活動，中信啦啦隊韓籍隊員邊荷律也跑去找他簽名，還特別用中文說：「我會一直支持你，辛苦了！」相當可愛。周思齊在最後的感謝活動包括「球迷信箱」、「周思齊簽名會」、「TWITCH直播」以及「最後的洲際：球迷們！謝謝你！」等，在簽名會途中，邊荷律身穿周思齊16號球衣，手拿「周思齊引退紀念金幣組」，蹦蹦跳跳地到周思齊面前，用生疏的中文說：「我會一直支持你」，因為對發音不太確定，還跟旁邊的工作人員再確定後又重複說了一遍，最後也不忘說一聲：「辛苦了！」，可愛的模樣讓全場都融化，主持也要大家給邊荷律一個掌聲，笑說要練好這句話要花她10分鐘時間。外型甜美可愛、個性又呆萌圈粉的邊荷律，今年3月和李丹妃一起加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊，本次周思齊的引退賽中，她們兩人也特別穿上韓服，為大家帶來正宗的韓服應援表演。今（28）日中信兄弟球隊的官方IG分享了一段邊荷律對周思齊的真誠告白影片，她對著鏡頭說：「雖然我不是從球季開始就替周思齊選手應援，即便如此對於周思齊選手在棒球的生涯，有多努力、經歷了多少辛苦，我都能理解和感受到，周思齊選手能在棒球生涯受到這麼多人喜愛，真的非常厲害，因為還有許多球迷繼續支持著他，引退後也過著華麗精彩的人生吧！周思齊加油！」