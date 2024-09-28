張惠妹鐵粉「雙口呂」演唱會狂喊「張小姐」挨轟閉嘴！本人道歉了

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▲有歌迷在臉書發起「張惠妹演唱會時請雙口呂閉嘴」的活動，希望鐵粉雙口呂先生去看演唱會可以不要再大叫張小姐。（圖／翻攝自臉書活動）

▲雙口呂先生本名呂世偉，曾出演過台視8點檔《追分成功》。（圖／呂世偉IG）

天后張惠妹今年12月底將在台北大巨蛋一連舉行5場演唱會，一路唱到跨年，讓粉絲相當期待。不過近日卻有人在臉書發起「張惠妹演唱會時請雙口呂閉嘴」的活動，原來是因為許多粉絲都認為張惠妹知名鐵粉「雙口呂」每次在演唱會唱大喊「張小姐」的舉動，太過擾人，甚至數次打斷過阿妹對話；因此不少歌迷開始喊話，希望雙口呂先生適可而止。搶到大巨蛋門票的雙口呂先生聽到大家的抱怨後，今（28）日凌晨也在個人版面發文，寫下777字長文道歉了。「雙口呂」先生是阿妹的死忠粉絲，過去他曾多次在張惠妹演唱會上大喊「張小姐」，博取張惠妹關注，一開始阿妹還會停下來跟他互動，讓不少粉絲覺得好笑，但雙口呂的嘶吼舉動越來越頻繁，加上他經常去看張惠妹演唱會，導致吼叫聲打擾了其他粉絲看表演的氣氛，更曾在阿妹聊天環節打斷她介紹家人，讓許多粉絲覺得不禮貌、無法接受。於是這次阿妹大巨蛋演唱會消息曝光後，就有歌迷在臉書發起「」的活動，希望當事人可以克制一點。「雙口呂」先生一開始不以為意，還截圖臉書畫面反諷眾人：「真的好有心喔，特地開一個群」，但隨後龐大的抵制聲浪讓他也意識到自己行為帶來影響，今日凌晨他也在IG寫下長文道歉，認真地說：「」。雙口呂先生道歉貼文也提到他當初喜歡阿妹的初衷，表示小時候一聽阿妹的歌就愛上了，長大有經濟能力後才開始去看張惠妹演唱會，「會開始跟A-mei對話，也是從2007年的《Star 世界巡迴演唱會》開始，在演唱會之前因緣際會剛好遇到了A-mei，她知道我會穿戴舞龍舞獅到現場支持她，；也就是從那之後，開啟了我希望可以在能力範圍內用行動支持她，也演變成後來大家有遇到過的雙口呂先生到場支持張小姐的應援」。雙口呂強調自己一直以來的行為都不是為了博取大家的關注，而是希望能讓阿妹感受到，有一個粉絲會到每個城市透過自己的方式支持他，雙口呂先生最後也說，「我真的就跟你們，以及可能坐你旁邊那個跟著唱很大聲卻走音的陌生人一樣，只是一個很愛很愛張惠妹，真心希望她開心、希望她盡情享受當下的那個小小粉絲。」希望真誠道歉可以得到其他粉絲的諒解。