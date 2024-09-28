拋2行動投資護理人才！賴清德笑談民進黨生日：為民主自由奮鬥

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總統賴清德今（28）日表示，從今年520以來，政府針對護理人才的留任與投資，展開一連串行動，包括投資護理人力整備、落實「醫院三班護病比」，並推動「健康台灣深耕計畫」，期盼政府和護理界攜手合作，持續改善護理師職場環境，達成「健康台灣」的目標；賴也笑稱，今天除了是教師節，還是民進黨生日，護理人員為人民健康努力，教師為了傳道授業解惑努力，民進黨則為了台灣的主權，民主自由人權的奮鬥而努力。賴清德今出席「台灣護理學會110周年慶祝大會」，感謝大家的努力，向世界展現台灣有能力對全球公衛醫療體系做出更多貢獻。賴清德表示，從今年520以來，政府針對護理人才的留任與投資，展開一連串的行動。第一，投資護理人力整備，過去這段時間，政府透過跨部會合作，推動「護理人力政策整備12項策略計畫」，他要特別感謝台灣護理學會跟衛福部、教育部、考試院，共同討論育才、留才的政策。賴清德說明，政府要從教育、考試、聘用、職場環境、薪資改善的角度著手，建立醫院護理留任正循環的機制，促進領照護理師執業的最大化，也讓台灣的護理人力發展能夠接軌WHO的2030全球醫事人力綱領。賴清德表示，第二，落實「醫院三班護病比」，衛福部從今年3月開始，實施各層級醫院三班護病比，以夜班護理人員獎勵，以及三班護病比達標醫院獎勵，逐步推動合理的照護人力。賴清德說，現在相關的政策計畫，在行政院卓榮泰院長力挺護理師的行動下，都已經編入明年度中央政府總預算，要改善護理人員的待遇與工作環境，希望透過強化人力增補、鼓勵AI輔助措施，創造醫院護理人員更好的執業生態，也設下目標，全國再增加7500位護理人員，落實全面三班護病比的政策。賴清德指出，在「健康台灣深耕計畫」，會廣納更多的支持模式，讓醫事人員可以兼顧職場參與、健康和家庭平衡，讓優質的專業人員進入職場、留在職場、樂在職場，希望政府和護理界攜手合作，持續改善護理師的職場環境，達成「健康台灣」的目標。賴清德提到，今年國際護師節的主題是「有護理師才有未來，護理創造經濟實力」，每一位護理師對於醫療及社會的發展，都扮演著重要的角色，他要再次感謝各位護理師的付出，提供患者最好的支持和照護，尤其在疫情期間，協助台灣社會度過挑戰，全國人民都很感謝護理師。賴清德強調，未來，政府將持續投資護理，確保護理人員的執業安全與權益，也期待台灣護理學會繼續帶領我國護理專業進步發展、走向世界。此外，賴清德也詢問現場人士，今天也是一個團體誕生的日子，詢問眾人是否知道，有民眾回答「民進黨」，這讓賴笑說，民進黨還有很多要學習改進的地方，在1986年9月28日圓山飯店創立了民進黨，護理人員為人民健康努力，教師為了傳道授業解惑努力，民進黨則為了台灣的主權，民主自由人權的奮鬥而努力。