MLB／白襪1：4不敵老虎！苦吞本季第121敗　成大聯盟近代最爛球隊

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MLB美國職棒芝加哥白襪上個系列賽在主場三連戰橫掃擊敗洛杉磯天使，也使得避免提早獨居成為大聯盟近百年來最爛球隊，不過今（28）日白襪前往客場踢館老虎，終場則以1：4落敗，苦吞本賽季第121敗，仍舊寫下這項相當不名譽的紀錄；本場比賽雙方打線在前四局都未能越雷池一步，直到五局下才由地主老虎發動攻勢，趁著白襪中繼投手Jared Shuster一上場遇到亂流，把握機會攻下2分，老虎率先取得2：0領先；七局下老虎再靠著Riley Greene一棒敲出帶有打點的二壘安打，以及後續的對手暴投攻下2分，白襪本場比賽輸球後，戰績來到了39勝121敗，勝率僅0.244，表現相當慘澹，而19世紀的大聯盟，曾在1899年有過單季20勝134敗戰績的球隊出現，但1900年後的現代大聯盟比賽當中，至於老虎今日贏球後，不但順利收下美聯外卡資格，也終結了隊史長達10年沒有打進季後賽的紀錄。而老虎今年上半季表現事實上並不理想，8月時勝率甚至低於五成，