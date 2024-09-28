爽灌威士忌！特斯拉深夜撞分隔島側翻　駕駛酒測1.38竟毫髮無傷

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今（28）日凌晨3時許，台北市中山區民族東路發生一起特斯拉自撞中央分隔島車禍事故，整輛車翻覆路中央、左前輪當場噴飛，所幸並未波及其他用路人。警方到場後，確認駕駛洪男並未受傷，但渾身酒氣，經檢測發現其酒測值高達1.38mg/L嚴重超標，立即將其逮捕帶回，訊後依公共危險罪嫌移送北檢偵辦。據了解，駕駛為40歲洪姓男子，當晚在中山北路三段一家餐酒館用餐，席間喝了幾杯酒後，竟仍堅持駕車返回林口住處，結果途中不勝酒力昏睡，行經民族東路、新生北路口時突偏離車道，自撞中央分隔島，整輛車側翻橫躺在路中央，強大撞擊力也導致左前輪瞬間噴飛，所幸並無波及其他用路人。警方獲報到場後，確認駕駛洪男未受傷，因身上飄出濃濃酒味，立刻要求酒測，豈料酒測值竟高達1.38，當場將人帶回偵訊。洪男坦承確實餐敘席間喝了不少威士忌，一時貪圖方便選擇自行駕車返家，因實在太醉，根本不記得自己究竟喝了多少酒，事故發生後才感到懊悔不已，訊後依公共危險罪送辦。