落選沒關係！石破茂當選自民黨總裁　小泉進次郎獲黨內要職

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自民黨前幹事長石破茂，27日當選為自民黨新總裁，無意外的話也將會是日本新一任首相。相關人士稍早透露，石破茂有意讓在總裁選舉中、於第一輪就出局的對手小泉進次郎，擔任黨內要職。28日下午傳出，石破茂確定任命小泉進次郎，為自民黨選舉對策委員長。綜合《NHK》等日媒報導，小泉進次郎是前環境大臣，本次選舉投票前的民調顯示，他與經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前幹事長石破茂呈現「三強鼎立」的態勢，一度是下任總裁兼首相的熱門人選。可惜在27日的第一輪投票中，就因不敵高市早苗和石破茂，未能挺進第2輪投票。報導指出，雖然這是小泉進次郎第一次競選總裁，也沒能進入決選，但他在首輪投票中獲得第3高的票數，還是相當有存在感的，而當天選舉塵埃落定後，他也對記者表示，石破茂是在大家的同意下當選的，所以他也會盡一切努力支持對方。分析認為，石破茂任命在黨內有一定支持度的小泉進次郎，擔任自民黨選舉對策委員長，似乎是為了營造黨內和諧，並善用他的知名度和溝通能力，為黨的利益做出貢獻。小泉進次郎出身政治之家，父親是日本第87-89任首相小泉純一郎，他出生於神奈川縣橫須賀市，2019年首次加入安倍內閣，擔任環境大臣，是戰後第3年輕的內閣大臣。除了曾任環境大臣兼內閣府特命擔當大臣（原子能防災）以外，小泉進次郎從2009年至今，也已連續當選5屆眾議院議員。