告五人不只唱到歐洲！11月首前進東京辦專場　行程滿到2026年

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新一代天團告五人巡演環遊世界一圈，震撼宣佈首次唱進東京。（圖／相信音樂提供）

新一代天團告五人氣勢大爆發，今年奪下首座金曲獎後，人氣翻倍邀約如潮，行程已經滿到2026年。而他們現在正持續「宇宙的有趣」、「宇宙超有趣」雙巡迴到全世界，但他們不只10月將到歐洲開唱，昨（27）日更驚喜宣布，將於11月22日首度前進東京舉辦專場演出，已經開放第一階段預售登記。告五人在環遊世界一圈後踏上東洋舞台，將釋放他們的音樂魅力，與日本歌迷共同創造嶄新紀錄。回顧近年來告五人與日本寫下的緣分，自2019年開始，創意無限的他們，特地前往東京拍攝〈帶我去找夜生活〉MV，該MV目前已累積破3000萬點閱，並在平安夜進行首唱直播，成了東京璀璨夜景裡最浪漫的亮點。去年告五人更越洋與日本全方位男神藤岡靛共同創作，推出首支日文單曲〈晴天〉，還和日本塗鴉鬼才藝術家Lady Aiko合作演唱會主視覺，超狂組合令歌迷超驚奇。時隔5年，他們將首次在東京開唱，告五人分享：「東京的夜晚，記憶像電影般地出現，把我們帶回那天。很期待今年冬天，不用透過螢幕，可以跟東京的歌迷近距離面對面！」告五人好消息不斷，不僅宣佈東京站演唱會，日前還踏上台北大巨蛋表演，以及在小巨蛋與麋先生、宇宙人同台，共同締造盛況空前的驚人鉅作。日前更驚喜曝光鍍金後首發單曲〈就說你想說的〉，萬眾期盼的新創作討論度空前絕後，這是他們第一次為電影《為我辦一場西式的喪禮》量身打造主題曲，也是他們首次從劇本階段就深度展開摸索的創作。告五人打造宇宙有趣前進全世界各大城市開唱，接下來將於10月20日倫敦、10月23日巴塞隆納、10月26日巴黎、11月22日東京以及12月21日香港等城市演出，其中東京站已經開放第一階段預售登記，工作繁忙的告五人持續表演與巡迴計畫，規畫已經滿到2026年。