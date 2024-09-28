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陸劇《金粉世家》編劇王軍「突發心臟病」猝死！享年52歲粉絲不捨

記者施以慧／綜合報導

▲知名陸劇《金粉世家》的編劇王軍，近日傳出於9月25日在家中突發心臟病離世，享年52歲。（圖／翻攝自中國新聞網 微博）
▲知名陸劇《金粉世家》的編劇王軍，近日傳出於9月25日在家中突發心臟病離世，享年52歲。（圖／翻攝自中國新聞網 微博）
知名編劇王軍過去曾以經典陸劇《金粉世家》的知名編劇王軍，在圈內一直相當有名氣，還捧紅不少演員，不過近日卻傳出王軍在9月25日時，於家中因突發心臟病離世，享年52歲，對此中廣聯合會電視劇導演委員會證實死訊，消息一曝光震驚外界。

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王軍25日於家中猝死　死因為突發心臟病

根據陸媒報導，王軍在9月25日事發當天，還有更新自己的社群動態，轉發了研究月球種菜的相關文章，不料卻在同一日因心臟病突發而猝死，讓粉絲都相當訝異，同時也感到不捨，紛紛在社群上表達哀悼。

▲王軍離世當天，還曾在微博上更新貼文。（圖／翻攝自 四國工兵 微博）
▲王軍離世當天，還曾在微博上更新貼文。（圖／翻攝自 四國工兵 微博）
中廣聯合會證實死訊　曝光追思會日期

事實上，王軍生前都致力於影視編劇以及導演事業，創作許多經典戲劇，而根據中廣聯合會電視劇導演委員會發出的訃告中，有透露王軍的追思會將在9月29日於北京舉辦，並歡迎各界人士前往參加。

《金粉世家》堪稱經典　王軍代表作超多

除了《金粉世家》以外，王軍也有不少代表作，像是《台灣巡撫劉銘傳》、《緝毒先鋒》等，其中以《金粉世家》最廣為人知，該劇改編自民國作家張恨水的同名小說，由大陸演員陳坤、董潔、劉亦菲主演，講述三角戀的故事。

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