陸劇《金粉世家》編劇王軍「突發心臟病」猝死！享年52歲粉絲不捨

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▲王軍離世當天，還曾在微博上更新貼文。（圖／翻攝自 四國工兵 微博）

知名編劇王軍過去曾以經典陸劇《金粉世家》的知名編劇王軍，在圈內一直相當有名氣，還捧紅不少演員，不過近日卻傳出王軍在9月25日時，於家中因突發心臟病離世，享年52歲，對此中廣聯合會電視劇導演委員會證實死訊，消息一曝光震驚外界。根據陸媒報導，王軍在9月25日事發當天，還有更新自己的社群動態，轉發了研究月球種菜的相關文章，不料卻在同一日因心臟病突發而猝死，讓粉絲都相當訝異，同時也感到不捨，紛紛在社群上表達哀悼。事實上，王軍生前都致力於影視編劇以及導演事業，創作許多經典戲劇，而根據中廣聯合會電視劇導演委員會發出的訃告中，有透露王軍的追思會將在9月29日於北京舉辦，並歡迎各界人士前往參加。除了《金粉世家》以外，王軍也有不少代表作，像是《台灣巡撫劉銘傳》、《緝毒先鋒》等，其中以《金粉世家》最廣為人知，該劇改編自民國作家張恨水的同名小說，由大陸演員陳坤、董潔、劉亦菲主演，講述三角戀的故事。