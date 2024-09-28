阿Ken改行拍職場求生記《Ｘ！又是星期一》！心酸血淚社畜超有感

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲演員們也對導演阿Ken讚不絕口，狂誇他導起戲來瞬間充滿熱情，也很鼓勵演員說出自己的想法。（圖／邁思娛樂 提供）

▲《Ｘ！又是星期一》打造出一系列看似歡樂實則充滿狗屁倒灶事件的超真實職場血淚史，「社畜」看了絕對超有共鳴。（圖／邁思娛樂 提供）

《Ｘ！又是星期一》改編自作者傑洛米的同名暢銷小說，攜手綜藝人阿Ken（林暐恆）一起執導，由雙金獎得主范少勳與林奕嵐挑大梁主演闖蕩職場的菜鳥社畜，打造出一系列看似歡樂實則充滿狗屁倒灶事件的超真實職場血淚史，崩潰哭戲絕對讓「社畜」看了超有共鳴，近日《Ｘ！又是星期一》也釋出幕後花絮，揭露導演阿Ken跟演員們合作的有趣互動，眾人笑翻之餘則會腦力激盪出更豐富的喜劇表演方式。認識阿Ken許久的詹子晴驚豔表示：「阿Ken平常是個鬼靈精怪的人，但導起戲來瞬間充滿熱情與想法，算是見識到他很man的一面！」這次作為導演而非藝人登場的阿Ken，也對曾獲金鐘新人的林奕嵐讚不絕口：「她絕對是天才型演員！」認為對方是自己見過少數外型出眾又具有幽默感的年輕演員，可以將趣味性的喜劇演出表現得恰如其分，又能將情緒沉重的戲掌握得宜。另外，和導演阿Ken以前就認識但卻是第一次合作的主演之一范少勳，也狂讚阿Ken是個好導演：「Ken哥很鼓勵演員說出自己的想法，從開拍到殺青，他從來不會否定我們的意見。」最終才能建立起很深厚的信任感，更能在鏡頭前將自己全盤托出，掏心掏肺地痛哭流涕。除了林奕嵐、范少勳兩位金獎演員來演菜鳥外，《Ｘ！又是星期一》還找來了温昇豪、曾莞婷、馬力歐、趙自強、李李仁等大咖飾演公司難搞主管群，也引發不少的熱議。《Ｘ！又是星期一》將於10月6日起每週日晚間八點在東森戲劇40台首播四集，晚間九點於MyVideo、愛奇藝國際站、中華電信MOD、Hami Video準時上線，劇集資訊請上官方粉絲團查詢。