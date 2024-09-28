葉珂直播接黃曉明電話！1分鐘甜喊8次「愛你」　肉麻暱稱曝光

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▲葉珂疑似和黃曉明電話熱線，連喊「愛你愛你拜拜」。（圖／吃瓜姐妹社微博）

▲黃曉明（右）在離婚後火速戀上網紅葉珂（左），引發軒然大波。（圖／黃曉明、葉珂微博）

▲葉珂遭粉絲批評辨識度太低，每張照片看起來都不一樣。（圖／葉珂微博）

▲葉珂的臉蛋與Angelababy相當神似，學生時期還曾入選過「廣東高校最美校花100強」。（圖／葉珂微博）

男星黃曉明2022年與Angelababy（楊穎）正式離婚，結束6年婚姻，日前大方認愛小15歲白富美網紅女友葉珂，2人一舉一動備受外界高度關注。近日有人在微博上曝光1段葉珂直播片段，影片中她疑似是與黃曉明通電話，在1分鐘內連說了8次「愛你」，還甜喊黃曉明「老公」，貼文瞬間引發熱烈討論。影片中葉珂坐在車廂內開直播，期間有人來電，她轉為溫柔、甜美的嗓音說道：「愛你愛你，拜拜。」不過對方卻遲遲沒有掛斷電話，葉珂仔細聆聽後回應：「沒有著急、不著急，你不是在應酬嗎？愛你愛你愛你，我愛你，老公我愛你。」最後再強調1次「老公我愛你掰掰」才接束通話。事後葉珂也對正在直播間等待的粉絲們道歉，雖然她並沒有表明電話裡神祕人的身分，但粉絲皆猜測對方就是黃曉明，且她當時已經稱黃曉明為「老公」。現年32歲的葉珂長相酷似Angelababy，還擁有非常火辣的性感身材，她在學生時期入選過「廣東高校最美校花100強」、「深圳大學10大女神」。然而自黃曉明大方認愛後，微博上掀起腥風血雨，不少中國粉絲將槍口對準葉珂，批評她「辨識度太低」、「科技感超重」，更有人狠酸：「黃曉明會不會認錯老婆？」