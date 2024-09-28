大樂透下期頭獎上看3.6億！「3生肖」偏財運爆棚　中大獎機會飆升

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▲命理專家小孟老師點名，生肖虎、龍、猴下週偏財運上升，有望中大獎，建議可以去彩券行試試手氣，拚一波大樂透發財的機會。（示意圖／NOWnews資料照）

大樂透第113091期昨（27）日晚間開獎，但頭獎未開出，目前大樂透已連續10期槓龜，下期頭獎金額上看3.6億元。命理專家小孟老師就點名，生肖虎、龍、猴下週偏財運上升，有望中大獎，建議可以去彩券行試試手氣，拚一波發財的機會。另外，即將進入10月，他日前也點出3生肖，會在秋冬時刻財運飆升，越冷財運就越好。生肖虎如果前往彩券行購買大樂透的話，不妨請老闆推薦號碼，或是撿別人買剩的刮刮樂，中獎機會更高。屬龍的人偏向在投機性的中獎方面努力，本身會花費時間、心力研究賺取財富的方法，幸好辛苦有所回報，中獎機率還不錯，特別是自身研究出來的數字更有機會。屬猴本週偏財運特別旺，刮刮樂、彩券、大樂透、摸彩活動等手氣運很不錯，也有機會收到別人給的食物、禮盒或祝福等。屬虎之人在秋冬時期可以表現出比較豐富的創意能力，有機會藉此替自己獲得財富，在工作服務方面，也能以較聰明、有效的表現方式展現，提升自己的財務狀況，因此工作運與財運皆會跟著飆漲。屬鼠之人在秋冬時期，身邊的愛情有機會幫助你得到更廣的財務收入。若是經營家族事業，能與家人更有效地溝通，進而提升財務水平，生肖鼠與戀人、家人的關係，將會讓財運獲得大進展。屬蛇之人在秋冬時期，藝術方面會有不錯的表現，能夠將興趣發展成事業，藉此增加許多收入來源，更有機會取得投機方面的偏財運，不只正財運會獲得大幅提升，偏財運也會跟著發展，荷包大豐收。