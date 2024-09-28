江蕙不只唱國慶晚會？傳明年登高雄巨蛋開個唱　寬宏回應：討論中

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▲江蕙這次重新復出，讓不少歌迷相當期待，有機會可以看到她的個人演唱會。（圖／江蕙臉書）

台語天后「二姐」江蕙封麥9年，克服癌症病魔，將於10月5日國慶晚會上復出，站上台北大巨蛋開唱，讓許多歌迷相當期待。而現在有消息指出，江蕙不只在國慶晚會上表演，接下來還預計明年要到高雄巨蛋舉辦個人演唱會。對此消息，寬宏藝術回應《NOWnews今日新聞》表示，「都還不清楚，目前都在討論及考慮中，謝謝大家關心。」日前在台北市長蔣萬安和高雄市長陳其邁的強力邀約下，江蕙坦言對復出有點動心，不久後隨即宣布，將在10月5日於大巨蛋舉辦的國慶晚會上開唱，讓歌迷相當興奮。但現在有消息指出，江蕙這次復出計畫不只要在國慶晚會上開唱，也預計明年將回到家鄉高雄，將在高雄巨蛋舉辦個人演唱會，值得注意的是，當年江蕙封麥演唱會最後一場也是在高雄巨蛋，若是此次復出演唱會也在高雄巨蛋，顯得格外有意義。對於江蕙明年將在高雄巨蛋復出開唱消息，寬宏藝術僅語帶保留表示，「都還不清楚，目前都在討論及考慮中，謝謝大家關心」，不過看起來仍有機會可以在高雄看到二姐的演出。若是歌迷想再度感受江蕙演唱魅力，可別忘了9月30日中午12點登上udn售票網申請索取免費票券，名額共5000個，，由於需要登入會員，因此需要事前先註冊好網站帳號密碼，成功加入會員後即可免費索取。事實上，江蕙日前發出聲明信時，就提到自己沒有忘記和高雄市長陳其邁的約定，當時就引人猜想，江蕙是否有機會到高雄演出。而對於江蕙的發言，高市府當時也回應，高雄永遠張開雙臂歡迎江蕙，也期待她復出重回舞台。