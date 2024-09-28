日籍車手角田裕毅來台！笑喊「台灣人上路當F1在開」：會一直超車

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▲24歲的日籍職業車手裕毅相當年輕，是賽車界閃亮新星。（圖／記者陳明安攝）

▲角田裕毅今日表演駕駛的車子是2012年維泰爾比賽奪冠的座駕RB8。（圖／台中市政府提供）

▲角田裕毅表演「甜甜圈燒胎」V8引擎聲浪響徹全場，但疑似過燙發生起火現象，所幸工作人員及時撲滅火勢，活動才順利結束。（圖／記者陳明安攝）

台中市政路今（28）日封街舉行Red Bull Showrun賽車展演，日籍F1車手角田裕毅受邀來台演出，今日表演登場前，24歲的角田裕毅也先接受媒體訪問，個性幽默的他，除了大讚台灣珍奶好喝以外，受訪時也開玩笑的說：「台灣人上路好像都當F1在開，在路上會一直超車」。賽車界新星角田裕毅來台參加Red Bull Showrun封街賽車展演，他說自己抵達台中這兩天吃了很多台灣美食，包含他最喜歡的珍珠奶茶，也感謝台中市長盧秀燕的安排。據《中央社》報導，角田裕毅也說出自己這幾天在台灣開車的看法，他幽默表示：「台灣人上路好像都當F1在開」，他說自己在路上看到很多駕駛都在超車，但他也直言台灣的測速照相機很多，所以他開的很保守：「我不希望收到太多罰單」，幽默發言讓粉絲聽了全笑翻。角田裕毅受訪時還特地秀了幾個剛學會的中文單字，包含「小籠包」及台語「催落去」，不過似乎不是很標準，逗得粉絲哈哈大笑。他同時也稱讚台中這次封街提供的車道比F1的摩納哥賽道還寬，非常適合用來表演。而此次台中賽車道全長1.1公里，吸引許多賽車迷前往朝聖，售出的門票高達3萬張。今日角田裕毅駕駛的賽車則是退休賽車手維泰爾（Sebastian Vettel）在2012年比賽時拿下冠軍的座駕RB8，擁有V8引擎，除了音浪完美外性能更驚人，也讓角田裕毅笑說，他平常開的V6引擎賽車根本無法跟RB8相比。不過他今天在表演甜甜圈式燒胎時，RB8疑似過熱突然起火冒煙，引起眾人尖叫，好在工作人員及時上前用滅火器撲火，才沒有釀成意外。