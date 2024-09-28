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自由車／台灣一哥馮俊凱摔車撞金屬刺物韌帶裂　奇蹟復原拚96聯賽

記者廖聿偉/綜合報導

▲台灣一哥馮俊凱傷癒復出，在96聯賽以賽代訓。（圖／96聯賽提供）
▲台灣一哥馮俊凱傷癒復出，在96聯賽以賽代訓。（圖／96聯賽提供）
96自由車聯賽已成為全台灣最頂尖的賽事之一，本週日(27)日第6站將移師彰化站，預計吸引競賽組300人和挑戰組千人報名，年齡最大74歲、最小11歲，包括傷癒復出的「台灣一哥」馮俊凱也將出賽。

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旅日車手馮俊凱在6月自主訓練時意外摔車，且運氣不佳，摔倒時還被突出的金屬物刺傷，導致韌帶斷裂，一度擔心會危及到選手生涯。

所幸馮俊凱積極復健，且進度大幅超前，大約三個月就已經恢復近8成，上個月還到泰國自主訓練，本週也主動報名96自由車聯賽，盼能以賽代訓，備戰下月的全國錦標賽。

▲公路車一哥馮俊凱備戰全錦賽。（圖／資料照，Dan Cup - Asia Enduro Series）
▲公路車一哥馮俊凱備戰全錦賽。（圖／資料照，Dan Cup - Asia Enduro Series）
馮俊凱傷後復出　重返96賽場

聯賽年度7站包含平路繞圈、公路賽、丘陵及長爬坡賽程，彰化站設有衝刺積分點，更是年度最後一站擁有登山搶分點。其中菁英男子組競爭格外激烈，目前持有Fulcrum wheels 冠軍橘衫和新人王OCTO白衫是FTL Cycling Team葉軒佑。

另外，衝刺王 GUSTO 藍衫 由前勁大甲高中張恩騰穿上；紅點衫則是由高士特歐洲職業車隊(Continental Cycling Team Ljubljana)旅外車手李廷威穿上，上一站武嶺的長爬坡賽程他一舉拿下台灣最速，積分大幅領先，意謂他將連2年毫無懸念穿上象徵征服巔峰的登山王Mercedes-Benz紅點衫。

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