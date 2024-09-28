全社會防衛韌性委員會成立　AIT肯定：抵禦中國施壓與脅迫

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總統賴清德於總統府成立三大委員會，全社會防衛韌性委員會於26日壓軸登場後，三大委員會首場會議都已召開完畢。對此，美國在台協會（AIT）執行理事長藍鷹（Ingrid Larson）認為，全社會防衛韌性委員會的成立，確實加強台灣全社會韌性，「一個更強韌的台灣，才能抵禦中國的每日施壓與脅迫」。據美國之音報導，美國國務院政治軍事事務局官員格雷格·赫姆斯邁爾（Greg Hermsmeyer）與國防部印太安全事務首席副助理部長傑德·羅亞爾（Jed Royal），在這個星期舉行的美台國防工業會議上，都對於賴清德將提升台灣全社會防衛韌性列為施政優先要務，表達高度肯定。藍鷹指出，提升社會韌性無法單靠政府達到目標，各領域企業界的配合至關重要，賴清德成立委員會有助於民間與社會溝通，「協調台灣政府部門、產業、學術界與公民社會，我們支持他的做法」。此外，參與三大委員會的知情人士指出，賴清德成立的三個委員會都與「防衛韌性」息息相關，尤其最後登場的全社會防衛韌性委員會，集大成聚焦全方位盤整，同時是建構一套納進「民防」的國家安全論述與策略，讓台灣不只能迅速因應全球議題，國際友邦也能參考台灣民防工作，讓台灣策略成為世界解方。該人士提到，猶如教授杜文苓於會中所說，從不同的模擬想像出發，讓社會大眾更簡單進入社會安全系統，以「防疫」為例，當人人都是防疫貢獻者，人人就是全社會防衛韌性者，為台灣盡一份心力。