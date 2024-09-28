自由車／台灣版環法賽！96聯賽移師彰化競輪　上演領騎杉爭奪戰　

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▲台灣一哥馮俊凱傷癒復出，在96聯賽以賽代訓。（圖／96聯賽提供）

▲「96自由車聯賽」過去幾年壓軸都設在彰化站，此戰也是經典賽道之一。（圖／資料照，主辦單位96聯賽提供）

96自由車聯賽本週日(27)日將移師彰化站展開競輪，此戰也是聯賽最指標性的賽場之一，過去幾屆都在此站壓軸，而彰化站設有衝刺積分點，更是年度最後一站擁有登山搶分點，菁英車手勢必全力以赴，瞄準各色領騎杉。本賽事由96自転車、頂新和德文教基金會、成美文化園共同主辦的全台最高級別「96聯賽 彰化站」，連續4年在永靖鄉舉辦。96自由車聯賽不僅祭出全台最高的百萬獎金與國際接軌，更推出全民英雄96 Heroes挑戰組，讓一般單車愛好者也能參與，大會提供給車友報名禮「永靖好食券」，讓車友比賽結束可以留在永靖鄉繼續觀光和探索銅板美食！為了推廣在地小農的優質農產品，頂新和德文教基金會在補給站提供新鮮火龍果，更贈送「挑戰組」前三名選手冠軍火龍果，年齡越大獎越大。主辦方之一的成美文化園執行長章嘉和表示 : 我們在園區彰化永靖成立第一個單車補給站，不僅提供免費的加水、打氣、簡易維修工具和急救箱，不定期地舉辦各類型的展覽，未來將整合更多相關資源（如：奉茶行動app)，讓運動連結ESG，推動以永續為長期發展的地方經濟。為歡迎全台車友騎進永靖，活動當日可以半價購票入園，優惠價為$150(含$50券)，憑車衣或號碼牌，同行親友至多可三位購買優惠票。96 Heroes 今年首創 「戰利金」制累積金額，每場只要有一人報名，大會即加碼100元，至今已累積超過37萬元，最後一場新竹站，將於現場抽出一位幸運車友獨得戰利金，讓一整年參與的車友能在榮耀與歡樂中畫下一個完美句點，今年最終站 96Heroes 新竹站，隨時報名截止，歡迎有興趣的車友前往「96好動客賽事報名平台」報名參加。