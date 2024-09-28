自由車／台灣版環法賽！96聯賽移師彰化競輪　上演領騎杉爭奪戰　

96自由車聯賽本週日(27)日將移師彰化站展開競輪，此戰也是聯賽最指標性的賽場之一，過去幾屆都在此站壓軸，而彰化站設有衝刺積分點，更是年度最後一站擁有登山搶分點，菁英車手勢必全力以赴，瞄準各色領騎杉。
本賽事由96自転車、頂新和德文教基金會、成美文化園共同主辦的全台最高級別「96聯賽 彰化站」，連續4年在永靖鄉舉辦。台灣96自行車協會理事長楊倩玉表示：「感謝頂新和德文教基金會多年來持續贊助國際賽事活動，96聯賽在彰化永靖連續舉辦第4年，我們攜手【永靖共好協會】推動好食好美好熱情地方特色，活絡在地旅遊經濟效益、行銷永靖 成就共好，感謝永靖鄉透過活動，讓鄉民動起來，24村社區村長召集自組啦啦隊，增進社區之間的凝聚力，宛如台灣版環法賽，在地居民敲鑼打鼓為選手加油，已成在地活動亮點之一。」
96自由車聯賽不僅祭出全台最高的百萬獎金與國際接軌，更推出全民英雄96 Heroes挑戰組，讓一般單車愛好者也能參與，大會提供給車友報名禮「永靖好食券」，讓車友比賽結束可以留在永靖鄉繼續觀光和探索銅板美食！為了推廣在地小農的優質農產品，頂新和德文教基金會在補給站提供新鮮火龍果，更贈送「挑戰組」前三名選手冠軍火龍果，年齡越大獎越大。
頂新和德文教基金會連續4年引進大型自行車活動、讓更多人認識永靖，長期打造新興旅遊景點，今年更有永靖永北村啦啦隊女神李多慧樹，歡迎全台車友前往當地打卡挑戰，更認識苗木之鄉永靖。
主辦方之一的成美文化園執行長章嘉和表示 : 我們在園區彰化永靖成立第一個單車補給站，不僅提供免費的加水、打氣、簡易維修工具和急救箱，不定期地舉辦各類型的展覽，未來將整合更多相關資源（如：奉茶行動app)，讓運動連結ESG，推動以永續為長期發展的地方經濟。
為歡迎全台車友騎進永靖，活動當日可以半價購票入園，優惠價為$150(含$50券)，憑車衣或號碼牌，同行親友至多可三位購買優惠票。
96 Heroes 今年首創 「戰利金」制累積金額，每場只要有一人報名，大會即加碼100元，至今已累積超過37萬元，最後一場新竹站，將於現場抽出一位幸運車友獨得戰利金，讓一整年參與的車友能在榮耀與歡樂中畫下一個完美句點，今年最終站 96Heroes 新竹站，隨時報名截止，歡迎有興趣的車友前往「96好動客賽事報名平台」報名參加。
我是廣告 請繼續往下閱讀
96自由車聯賽不僅祭出全台最高的百萬獎金與國際接軌，更推出全民英雄96 Heroes挑戰組，讓一般單車愛好者也能參與，大會提供給車友報名禮「永靖好食券」，讓車友比賽結束可以留在永靖鄉繼續觀光和探索銅板美食！為了推廣在地小農的優質農產品，頂新和德文教基金會在補給站提供新鮮火龍果，更贈送「挑戰組」前三名選手冠軍火龍果，年齡越大獎越大。
頂新和德文教基金會連續4年引進大型自行車活動、讓更多人認識永靖，長期打造新興旅遊景點，今年更有永靖永北村啦啦隊女神李多慧樹，歡迎全台車友前往當地打卡挑戰，更認識苗木之鄉永靖。
主辦方之一的成美文化園執行長章嘉和表示 : 我們在園區彰化永靖成立第一個單車補給站，不僅提供免費的加水、打氣、簡易維修工具和急救箱，不定期地舉辦各類型的展覽，未來將整合更多相關資源（如：奉茶行動app)，讓運動連結ESG，推動以永續為長期發展的地方經濟。
為歡迎全台車友騎進永靖，活動當日可以半價購票入園，優惠價為$150(含$50券)，憑車衣或號碼牌，同行親友至多可三位購買優惠票。
96 Heroes 今年首創 「戰利金」制累積金額，每場只要有一人報名，大會即加碼100元，至今已累積超過37萬元，最後一場新竹站，將於現場抽出一位幸運車友獨得戰利金，讓一整年參與的車友能在榮耀與歡樂中畫下一個完美句點，今年最終站 96Heroes 新竹站，隨時報名截止，歡迎有興趣的車友前往「96好動客賽事報名平台」報名參加。