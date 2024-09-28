大谷翔平要愛犬看鏡頭！Dekopin滿臉問號萌爆　一家三口互動甜翻

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平抱著Dekopin，田中真美子拿出手機掌鏡並露出甜笑，大谷翔平則不斷用下巴「示意」愛犬看鏡頭（圖／翻攝自X@MLB）

▲MLB慶祝道奇隊奪下國聯西區冠軍的海報中，Dekopin被官方P在大谷翔平肩膀上，彷彿吉祥物一般萌到翻天。（圖／翻攝自MLB臉書粉專）

MLB美國職棒洛杉磯道奇隊昨（27）日在主場迎戰聖地牙哥教士，日籍球星大谷翔平在7局下半關鍵時刻再度敲出致勝安打，讓道奇隊一路逆轉勝，順利在國聯西區封王，並連續3年奪下國聯西區的冠軍寶座。而大谷翔平與老婆田中真美子及愛犬Dekopin，在球場上自拍留念，大谷翔平還不斷用下巴「示意」愛犬看鏡頭，讓Dekopin露出困惑的表情，一家人可愛又甜蜜的互動全被拍下。道奇隊昨日對上教士隊，賽前封王數字僅剩下M2，大谷翔平卻打出關鍵時刻安打，讓隊伍逆轉勝封王。賽後球員們以香檳浴慶祝，大谷翔平則待著老婆田中真美子及愛犬Dekopin到球場上自拍留念。MLB官方X曬出這段甜蜜影片，只見大谷翔平抱著Dekopin，田中真美子拿出手機掌鏡並露出甜笑，大谷翔平則不斷用下巴「示意」愛犬看鏡頭，Dekopin左右四處張望，彷彿從頭到尾都不知道發生什麼事，一臉「現在要幹嘛？」的疑惑表情，讓夫妻倆對視後無奈到笑出來，甜蜜又幸福的一家人互動全被鏡頭紀錄下來。而MLB慶祝道奇隊奪下國聯西區冠軍的海報中，大谷翔平與Dekopin也站在C位，只見Dekopin被官方P在大谷翔平肩膀上，彷彿吉祥物一般萌到翻天。根據日媒《THE ANSWER》報導，大谷的愛犬Dekopin是科克爾犬，一種來自荷蘭的犬種，曾在17、18世紀很流行，但目前屬於稀有犬種，特別在北美地區和亞洲很少見，據資料每年僅出生約100隻，尤其在日本當地，繁殖該品種的飼育者也相當少。