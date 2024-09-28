總預算卡關！韓國瑜邀藍綠白黨團3長吃「和解飯」　黃國昌回應了

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國民黨、民眾黨日前於立法院聯手擋下明（2025）年度中央政府總預算。行政院長卓榮泰昨日與立法院長韓國瑜短暫進行了「咖啡會」，雙方都有化解當前僵局的共識。韓國瑜擬在10月4日，找國民黨、民眾黨以及民進黨三黨立院黨團幹部，還有行政院長卓榮泰餐敘吃「和解飯」。對此，民眾黨立院黨團總召今（28）日表示，民眾黨黨團三長會赴會，但仍喊話行政院把總預算依法編好、編滿。為了聲援因京華城案遭到羈押的民眾黨主席柯文哲，民眾黨全台舉辦「Justice ! 為司法公義站出來」座談會，今日下午在板橋區崑崙公園活動中心舉行，黃國昌會前接受媒體聯訪。媒體詢問韓國瑜邀藍綠白黨團三長與行政院三長吃「和解飯」，黃國昌回應表示，經過徵求所有黨團成員同意，今日上午民眾黨已經正式回覆韓國瑜，民眾黨團是理性、務實、就事論事的政黨，有任何機會能夠站在選民立場來表達行政院非常多違法濫權、總預算不依照法律編列，有面對面溝通機會，他們都樂觀其成，「所以下個禮拜這場聚會，民眾黨黨團三長我們會赴會。」黃國昌也說，如果行政院執意不編列原住民的禁伐補償，希望在會談前不要預設立場，希望卓榮泰能夠知錯能改、善莫大焉，解決預算僵局，請依照民主國家法律原則把預算編好、編滿。媒體詢問是否擔心在地方壓力下，藍白會被迫屈服？黃國昌說，總預算退回部分完全行政院未依法行政，所影響的不僅僅是弱勢的原住民跟農民，也影響台灣每一個人，按照立院主決議，明年健保點數1點是0.95元，當預算不編足是影響基層醫護繼續血汗，血汗醫護一定會影響每一個公民就醫的權益，當一個行政院長依法行政不是困難的事。