避免違法受罰！高雄關籲小三通旅客勿帶螺螄粉等食品入境

財政部關務署高雄關關務長陳木榮再度呼籲，小三通旅客請勿幫他人攜帶螺螄粉等大陸食品入境，如螺螄粉等入境後，切勿交由特定人士收集，一旦被查獲以非自用論，海關將依違反海關緝私條例第39條之規定，沒入貨物併裁罰。
關務署高雄關關務長陳木榮表示，因金門地緣鄰近廈門、泉州，且交通便利，現小三通航班單日出入境多達22班，且航程時間短，居民經常搭乘客輪當日往返，小三通一日遊蔚然成風，並順道採買自用或家用日常用品或食品等貨物入境金門。
陳木榮說，該關依入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第4條附表規定，入境旅客每人每次可免證攜帶自用或家用大陸食品總量僅限6公斤，但近來發現有部分人士委託旅客攜帶自用或家用大陸食品入境後，再收集轉售以牟利，企圖利用非正常報運進口管道，逃避食品檢驗及應繳稅費，不僅擾亂市場機制，亦造成國人食品安全衛生疑慮。
陳木榮提醒小三通旅客，攜帶螺螄粉等大陸食品入境，如有超量攜帶者，請主動以口頭或填寫申報單，向海關申報，並依驗放辦法第17條規定辦理退運或以書面聲明放棄，委由海關銷毀，若匿未申報或規避檢查者，將依海關緝私條例或其他法律相關規定沒入貨物及裁處罰鍰。
陳木榮再呼籲，旅客攜帶大陸食品，如螺螄粉等入境後，切勿交由特定人士收集，一旦被查獲以非自用論，海關將依違反海關緝私條例第39條之規定，沒入貨物併裁罰。
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陳木榮說，該關依入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第4條附表規定，入境旅客每人每次可免證攜帶自用或家用大陸食品總量僅限6公斤，但近來發現有部分人士委託旅客攜帶自用或家用大陸食品入境後，再收集轉售以牟利，企圖利用非正常報運進口管道，逃避食品檢驗及應繳稅費，不僅擾亂市場機制，亦造成國人食品安全衛生疑慮。
陳木榮提醒小三通旅客，攜帶螺螄粉等大陸食品入境，如有超量攜帶者，請主動以口頭或填寫申報單，向海關申報，並依驗放辦法第17條規定辦理退運或以書面聲明放棄，委由海關銷毀，若匿未申報或規避檢查者，將依海關緝私條例或其他法律相關規定沒入貨物及裁處罰鍰。
陳木榮再呼籲，旅客攜帶大陸食品，如螺螄粉等入境後，切勿交由特定人士收集，一旦被查獲以非自用論，海關將依違反海關緝私條例第39條之規定，沒入貨物併裁罰。