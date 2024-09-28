避免違法受罰！高雄關籲小三通旅客勿帶螺螄粉等食品入境

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▲關務署高雄關呼籲小三通旅客勿幫他人攜帶螺螄粉等大陸食品入境，以免違法受罰。(資料照／記者黃守作攝)

▲高雄關關務長陳木榮呼籲小三通旅客勿幫他人攜帶螺螄粉等大陸食品入境，以免違法受罰。(資料照／記者黃守作攝)

▲高雄關呼籲小三通旅客勿幫他人攜帶螺螄粉等大陸食品入境，以免違法受罰。(資料照／記者黃守作攝)

財政部關務署高雄關關務長陳木榮再度呼籲，小三通旅客請勿幫他人攜帶螺螄粉等大陸食品入境，如螺螄粉等入境後，切勿交由特定人士收集，一旦被查獲以非自用論，海關將依違反海關緝私條例第39條之規定，沒入貨物併裁罰。關務署高雄關關務長陳木榮表示，因金門地緣鄰近廈門、泉州，且交通便利，現小三通航班單日出入境多達22班，且航程時間短，居民經常搭乘客輪當日往返，小三通一日遊蔚然成風，並順道採買自用或家用日常用品或食品等貨物入境金門。陳木榮說，該關依入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第4條附表規定，入境旅客每人每次可免證攜帶自用或家用大陸食品總量僅限6公斤，但近來發現有部分人士委託旅客攜帶自用或家用大陸食品入境後，再收集轉售以牟利，企圖利用非正常報運進口管道，逃避食品檢驗及應繳稅費，不僅擾亂市場機制，亦造成國人食品安全衛生疑慮。陳木榮提醒小三通旅客，攜帶螺螄粉等大陸食品入境，如有超量攜帶者，請主動以口頭或填寫申報單，向海關申報，並依驗放辦法第17條規定辦理退運或以書面聲明放棄，委由海關銷毀，若匿未申報或規避檢查者，將依海關緝私條例或其他法律相關規定沒入貨物及裁處罰鍰。陳木榮再呼籲，旅客攜帶大陸食品，如螺螄粉等入境後，切勿交由特定人士收集，一旦被查獲以非自用論，海關將依違反海關緝私條例第39條之規定，沒入貨物併裁罰。