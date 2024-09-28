50元就可進威秀看電影「限2地開賣」！民眾6點衝現場排隊畫面曝光

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▲桃園桃知道威秀影城的人潮也相當誇張，眾人紛紛在白線後等待。（圖／威秀影城提供）

▲台北西門威秀影城目前已經將大部分銀幕跟音響系統更新，接下來也會陸續改裝升級。（圖／威秀影城提供）

桃園桃知道威秀影城在9月23日盛大開幕，台北西門威秀影城也在9月25日開始試營運，為了回饋影迷，今（28）日威秀影城分別在2個據點推出50元電影票，一大早6、7點就已經吸引大批搶看電影的粉絲，讓台北西門與桃園桃知道威秀影城都大排長龍，現場的照片看起來也相當驚人，西門町一大早更是出現長長人龍，都是為了領取電影票兌換券。今天在台北西門、桃園桃知道威秀影城合計送給1000位影迷領取兌換券，即可以50元購買2D版本電影票，以此打響2座影城的知名度。台北西門一方面是威秀影城再度回歸西門町的重要佈局，桃園桃知道則是威秀影城首度進駐藝文特區，讓這區生活機能非常成熟的商圈，帶來與全球影壇同步的最新電影，可以服務更多在地居民。從現在畫面也可以看到，西門威秀影城前面湧出大票民眾，正在等待領取兌換券，且人龍蔓延好幾十公尺，相當驚人。桃知道威秀影城前的人潮也相當驚人，眾人站在白線後方，等著領取兌換券，也可以看到現場有人撐起傘，不過他們也不畏天氣變化，仍在現場等待。台北西門威秀影城睽違4年，終於重返西門町電影街一線戰場，目前已經將大部分銀幕跟音響系統更新，接下來也會陸續改裝升級，敬請影迷期待。台北西門威秀影城更特別打造電影院拍貼機，歡迎影迷來電影院玩拍貼機，活動到11月24日喔！只要臨櫃單次購買4張電影票（50元票價活動不適用），即可免費進入「電影院拍貼機」拍攝一組屬於自己的電影院四格吧！