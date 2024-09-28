費玉清本來不姓費！張菲也不是本名　兄弟檔藝名竟是她們取的

福原愛「瘦出瓜子臉」被讚少女感十足！中國粉絲愛慘：想和她再婚

記者藍詩孟／綜合報導

▲福原愛臉頰消瘦不少，被讚瓜子臉充滿少女感，甚至有中國粉絲直呼「想和她再婚」。（圖／福原愛微博）
▲福原愛臉頰消瘦不少，被讚瓜子臉充滿少女感，甚至有中國粉絲直呼「想和她再婚」。（圖／福原愛微博）
前日本桌球國手福原愛2021年和前夫江宏傑離婚後，把事業重心轉往大陸發展，靠著流利的中文在中國活動，不只上節目當嘉賓，也會透過直播帶貨賺錢，事業多角發展。為了上鏡更好看，福原愛近年也積極減肥，近日就有網友發現，福原愛臉頰消瘦不少，更稱讚福原愛變成「瓜子臉」，少女感十足；不少中國粉絲看了大讚福原愛的美貌再升級，更有人開玩笑說：「想和她再婚」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲福原愛近日預告將會於5月22日在上海進行直播，這是她第一次在小紅書上直播帶貨，引起不少粉絲關注。（圖／福原愛微博）
▲福原愛近來積極經營小紅書、微博，還會拍照分享日常穿搭。（圖／福原愛微博）
福原愛離婚後更瘦了！瓜子臉被讚有少女感

福原愛和江宏傑離婚後一度傳出介入他人婚姻當小三，不倫戀讓福原愛形象大受打擊，但她近來積極復出，不只拍影片分享穿搭，還練習寫書法，重新博得中國網友好感。24日更有中國粉絲貼出3張福原愛照片，稱讚34歲福原愛離婚後變化驚人，瓜子臉充滿少女感，令人心動。貼文曝光後引起中國網友討論，有人留言直呼：「想和她再婚」、「這也太美了吧」，但也有部分網友還是很討厭福原愛，持續抨擊：「不喜歡日本人」、「她插足別人婚姻」。

事實上，福原愛今年已經35歲了，身高155公分的她，過去因為嬰兒肥的關係，臉頰看起來比較肉，體重約維持在48公斤左右，其實也不胖，但近幾年離婚後，福原愛的下巴看起來確實更尖了。目前福原愛微博已累積554萬粉絲追蹤，IG則是再也沒有使用過，最新一篇貼文還停留在2021年的2月10日，和江宏傑過往的甜蜜照片也都沒刪除。

▲近日有網友在街頭巧遇福原愛在路邊直播帶貨，從照片中可以看到，福原愛穿著灰色連衣裙，罕見露出腿，整個人的體態變得比過去還要來得纖瘦。（圖／福原愛微博）
▲福原愛直播時被粉絲側拍，臉蛋、身材都瘦了一圈，露出一雙鉛筆腿。（圖／微博）
福原愛為撈人民幣　出生日本竟稱：我一半是中國人

積極在中國經營事業的福原愛，去年底也曾因「更改血統」一事引發關注，當時她手提一袋塑膠袋拍影片，裡面裝的全是中國零食，她拿出一包巧克力球的甜點，笑說以前在東北遼寧練球時很喜歡吃，她還當眾示範如何嗑瓜子，被工作人員問到「不是日本人不吃瓜子嗎？」福原愛笑稱：「我是一半啊，我一半兒中國人。」接著字幕又寫道：「福原愛出生自日本，卻與中國結下不解情緣，人稱東北媳婦兒的她，退役後仍舊對中國零食念念不忘，可見這份愛之深沉」，如此刻意營造愛中國形象，足見為了撈人民幣下了不少工夫。

▲福原愛日前發布影片狂嗑中國零食，自稱有一半是中國人了，引起熱議。（圖／翻攝福原愛小紅書）
▲福原愛稱自己是一半的中國人，積極搶攻中國市場。（圖／福原愛小紅書）

福原愛洋裝領口太低！直播一彎腰差點大走光　觀眾嚇死：這能播嗎

福原愛88節炫照！被酸「外遇最大膽」　江宏傑坦言：今年更加完整

福原愛生涯拿15面銅牌！曝「想去中國偷金牌」遭酸：只能當老三

小楊哥捲婚外情、女徒弟傳陪睡！「三隻羊」遭罰3億元抖音也禁播

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載