福原愛「瘦出瓜子臉」被讚少女感十足！中國粉絲愛慘：想和她再婚

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▲福原愛近來積極經營小紅書、微博，還會拍照分享日常穿搭。（圖／福原愛微博）

▲福原愛直播時被粉絲側拍，臉蛋、身材都瘦了一圈，露出一雙鉛筆腿。（圖／微博）

▲福原愛稱自己是一半的中國人，積極搶攻中國市場。（圖／福原愛小紅書）

前日本桌球國手福原愛2021年和前夫江宏傑離婚後，把事業重心轉往大陸發展，靠著流利的中文在中國活動，不只上節目當嘉賓，也會透過直播帶貨賺錢，事業多角發展。為了上鏡更好看，福原愛近年也積極減肥，近日就有網友發現，福原愛臉頰消瘦不少，更稱讚福原愛變成「瓜子臉」，少女感十足；不少中國粉絲看了大讚福原愛的美貌再升級，更有人開玩笑說：「想和她再婚」。福原愛和江宏傑離婚後一度傳出介入他人婚姻當小三，不倫戀讓福原愛形象大受打擊，但她近來積極復出，不只拍影片分享穿搭，還練習寫書法，重新博得中國網友好感。24日更有中國粉絲貼出3張福原愛照片，稱讚34歲福原愛離婚後變化驚人，瓜子臉充滿少女感，令人心動。貼文曝光後引起中國網友討論，有人留言直呼：「想和她再婚」、「這也太美了吧」，但也有部分網友還是很討厭福原愛，持續抨擊：「不喜歡日本人」、「她插足別人婚姻」。事實上，福原愛今年已經35歲了，身高155公分的她，過去因為嬰兒肥的關係，臉頰看起來比較肉，體重約維持在48公斤左右，其實也不胖，但近幾年離婚後，福原愛的下巴看起來確實更尖了。目前福原愛微博已累積554萬粉絲追蹤，IG則是再也沒有使用過，最新一篇貼文還停留在2021年的2月10日，和江宏傑過往的甜蜜照片也都沒刪除。積極在中國經營事業的福原愛，去年底也曾因「更改血統」一事引發關注，當時她手提一袋塑膠袋拍影片，裡面裝的全是中國零食，她拿出一包巧克力球的甜點，笑說以前在東北遼寧練球時很喜歡吃，她還當眾示範如何嗑瓜子，被工作人員問到「不是日本人不吃瓜子嗎？」福原愛笑稱：「我是一半啊，我一半兒中國人。」接著字幕又寫道：「福原愛出生自日本，卻與中國結下不解情緣，人稱東北媳婦兒的她，退役後仍舊對中國零食念念不忘，可見這份愛之深沉」，如此刻意營造愛中國形象，足見為了撈人民幣下了不少工夫。