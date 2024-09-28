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內爆泰坦號使用波音「過期碳纖維」？波音否認：與我們無關

記者倪浩軒/綜合報導

▲探索鐵達尼號（Titanic）沉船地點的潛水器「泰坦號」（Titan）去年6月在水下發生內爆，船上5人全數罹難。（圖／美聯社／達志影像）
▲探索鐵達尼號（Titanic）沉船地點的潛水器「泰坦號」（Titan）去年6月在水下發生內爆，船上5人全數罹難。（圖／美聯社／達志影像）
去年6月「海洋之門」（OceanGate）探索鐵達尼號（Titanic）沉船地點的潛水器「泰坦號」（Titan）在水下發生內爆，泰坦號上5人全數罹難。針對這起意外事故，美國海岸防衛隊（USCG）近日舉行聽證會，波音也派出材料製程工程師內格利（Mark Negley）與會作證，否認曾經販賣過期的碳纖維給海洋之門，強調波音「幾乎沒有」涉入泰坦號的設計與製造。

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根據《Futurism》報導，隨著泰坦號內爆意外身亡的海洋之門執行長拉許（Stockton Rush），生前經常吹噓自已與波音和NASA往來密切，甚至曾說過用折扣價與波音購買過期的碳纖維。拉許的故事可能只是要強調海洋之門的技術能力，不過，在泰坦號內爆後，波音和NASA都急著撇清與海洋之門的關係。

▲小型觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在18日下海探索「鐵達尼號」（Titanic）殘骸，不料就此失聯，至今仍然毫無音訊。（示意圖／翻攝自Ocean Gate的推特）
▲波音表示並沒有販賣過期的碳纖維給海洋之門，且也沒有參與泰坦號的材料測試或零件製造。（示意圖／翻攝自Ocean Gate的推特）
內格利在聽證會上表示，波音並沒有販賣過期的碳纖維給海洋之門，且也沒有參與泰坦號的材料測試或零件製造。內格利解釋，波音對於泰坦號的設計曾在早期階段提供非常有限的建議，像是船身厚度至少要7至12英吋，以及用45度角層壓板加固船身等等，但海洋之門都沒有採納，之後波音就未再涉入泰坦號這項目。

對於海洋之門為什麼未與波音合作，內格利說自已也不清楚確切的原因，「也許我們太貴了」。而在聽證會上，NASA工程師傑克森（Justin Jackson）也強調，NASA僅有就泰坦號的模型提供諮詢，並未像海洋之門所宣傳的那樣，高度參與泰坦號的設計。

波音近年遭遇一系列飛安事故，「星際飛機」（Starliner）又無法順利載回出任務的太空人，讓波音臉上無光，也因此與NASA關係尷尬。不過，在撇清與泰坦號有關這點上，波音與NASA倒是站在同一陣線。

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