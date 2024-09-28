大飛和女星嗨玩SM畫面曝光！戴頸圈鈴鐺「打屁股、繩縛」來真的

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▲大飛（右）恐懼跟女生講話，女生一靠近就無法呼吸。（圖／壹壹影業提供）

▲王真琳希望不要污名化SM這件事。（圖／壹壹影業提供）

大飛和王真琳在亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》中挑戰SM親密戲，刺激的性愛劇情令人臉紅心跳，堪稱本劇最大尺度，大飛在劇中「色恐」，一見到女生就害怕，但內心又渴望戀愛，只敢默默關注SM性愛直播主王真琳，因緣際會下走進王真琳的內心世界，還一起直播SM床戰。大飛表示收到劇本時非常焦慮，「之前從沒接過跟女生要舌吻、床上激戰的戲，我看完劇本後心想，完蛋了！現在反悔來得及嗎？」大飛很感謝王真琳非常會帶戲，讓他很放心，王真琳則透露，「因為戲裡我們倆SM的關係，我是主、他是寵，所以我是比較主動的，我知道他越緊張，我就更不能夠NG，像摸或親都要來真的，我們才不會一直NG重來。」她也分享劇組完全以他們的「安全」為首要考量，將身上可能造成受傷的配件都拿掉，大飛更是露出胸肌、腹肌，配戴SM頸圈鈴鐺搭配牽引鏈，為拍這場戲，特地到夜店觀察猛男們的肢體表演，更為戲瘦身，每天60分鐘有氧搭配嚴格飲食控管，他說，「因為我原本更大隻，但比較不符合角色，這個角色介於精壯與瘦皮猴之間，為了身材有下功夫。」王真琳曾獲金鐘獎最佳女配角提名，在戲裡演出性愛直播主，享受與她的主人SM性愛，卻遇到恐怖情人，暴力事件發生後被大飛拯救才願意清醒，王真琳表示為了演出性感動作，實際觀摩直播主和情色片，也與劇組安排的SM指導老師學習，她說，「我有跟指導老師去他們表演的GAY BAR觀察，也請老師帶我去他們私人SM的聚會，有體驗到被打屁股，還有繩縛，我覺得SM就是另外一種愛撫的方式，它是可以讓你很舒服的。這部戲給我最大的收穫，希望大家不要把SM污名化，因為其實那就是跟每個人的喜好是一樣，都是很健康、很自然的事情！」