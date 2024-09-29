周杰倫有過20位緋聞女友！蔡依林被劈恨他1年　分手侯佩岑意難平

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄很早就發現周杰倫的才華，所以選擇為他的歌曲填詞，兩人曾爆出緋聞，不過後續卻無疾而終。（圖／IG vivianhsu.ironv）

▲蔡依林曾在2010年到周杰倫的演唱會上擔任嘉賓，兩人合跳了〈給我一首歌的時間〉，其中蔡依林走向周杰倫的十幾秒鐘，彷彿在和自己的青春道別。（圖／周杰倫 Jay Chou YouTube）

▲周杰倫（左）曾在〈七里香〉的宣傳期，連上4次侯佩岑（右）的節目，只為了多和她接觸。（圖／娛樂在亞洲 YouTube）

▲周杰倫（左）最終選擇與小14歲的昆凌（右）步入婚姻，兩人舉辦了3次世紀婚禮。（圖／IG jaychou）

亞洲流行天王周杰倫（周董），日前宣布將在12月份進軍大巨蛋開唱，讓粉絲興奮不已；過去周杰倫的情史也被網友起底，周杰倫以前因為緋聞女友眾多，綜合報導粗估有接近20位，其中最廣為人知的，就是徐若瑄、蔡依林、侯佩岑，最後則是「天王嫂」周太太昆凌，周杰倫過往曾熱戀蔡依林，但最後疑似劈腿轉而追求侯佩岑，還與侯佩岑談了一段轟轟烈烈的虐戀，感情事再度曝光，也掀起不少粉絲議論。周杰倫在2000年推出首張專輯〈Jay〉時，就掀起轟動，其中主打歌〈可愛女人〉就是由徐若瑄作詞，當時的周杰倫作曲，徐若瑄作詞，兩人被業界稱作金童玉女，關於兩人的緋聞也不斷傳出，可惜當時的周杰倫心思和重心都放在事業上，隨著事業的發展，兩人聚少離多，漸漸地兩人的緋聞也就不了了之。2001年，周杰倫與蔡依林傳出「雙J戀」，當時震驚整個娛樂圈，但當事人卻始終沒有正面承認戀情，沒想到在2005年時，周杰倫被媒體直擊與當時還在年代電視當主播的侯佩岑共遊東京，兩人的行為舉止非常親密，傳出當時蔡依林一見報，就詢問周杰倫此事，不過當時周杰倫否認，表示是別人要求他們合照，沒想到後續周杰倫就和蔡依林提出分手，讓她大受打擊，但隨著周杰倫在記者會上公開承認正在追求侯佩岑，兩人的戀情也無疾而終。周杰倫與蔡依林的戀情以男方劈腿作為結束，兩人後續的關係勢同水火，更在唱片銷售等問題上大打口水仗；直到2010年，周杰倫在演唱會上邀請蔡依林擔任嘉賓，一同唱跳〈給我一首歌的時間〉，其中演唱會上蔡依林走向周杰倫的短短十幾秒，鏡頭與記憶似乎瞬間定格，也像是走完了兩人的青春，讓歌迷在現場淚崩。同年蔡依林接受陶晶瑩的專訪，也坦言自己確實曾和周杰倫相戀，也曾恨了周杰倫一年，是直到2008年時才漸漸釋懷。周杰倫在與蔡依林分手後，開始積極追求侯佩岑，不過這也是周杰倫最「意難平」的一段戀愛。周杰倫2005年在追求侯佩岑時，兩人就是在東京的代官山被狗仔拍到，進而傳出戀情，兩人公開認愛，不過當時卻屢屢遭到狗仔跟拍，導致兩人的戀情只維持1年多，最終分手收場。後續周杰倫與侯佩岑分手後，還曾在侯佩岑的新書發表會上送上花籃和兩隻她最愛的小熊，讓侯佩岑當場落淚；在2008年推出新歌〈時光機〉，被問到若有一台時光機會想做什麼？周杰倫出乎意料回答：「我不會再去代官山。」他表示，若當時沒去代官山，就不會遇到陳奕迅，更不會被原本跟拍陳奕迅的狗仔拍到，讓粉絲相當難過。後續周董更在2013年再度寫了一首〈我不配〉，以此紀念侯佩岑，愛到最終成遺憾的戀情，讓不少粉絲都感到揪心。周杰倫在與侯佩岑結束虐心戀情後，還曾與江語晨、曾愷玹、田馥甄（Hebe）傳出緋聞，不過卻始終沒有對外承認，直到2011年8月，周杰倫和昆凌被周刊拍攝到同遊歐洲，更多次外出吃飯，讓相差14歲的戀情曝光，但周杰倫為了保護昆凌，因此並未承認戀情，直到2014年11月17日凌晨，周杰倫在社群上認愛昆凌，同年聖誕節，周杰倫在英文和昆凌下跪求婚，求婚時更施放煙火，讓昆凌感動落淚，後續兩人在2015年舉辦3次婚禮，分別在英國約克郡、台北、澳大利亞。事實上，昆凌早在14歲（2007年）時，就因被介紹到周杰倫投資的服飾店打工而認識周董，是直到2010年拍攝MV〈你好嗎？〉時，昆凌被選為女主角，兩人才搭上線，不過後續周杰倫為了守護這段戀情避免被打擾，忍痛將昆凌在片中戲份全部刪除，找新的女主角重新拍攝。不只如此，周杰倫也曾誇讚昆凌善良又有愛心，尤其在他僵直性脊椎炎發作時，昆凌陪在旁邊細心照料，讓周杰倫決定把她娶回家。網友對此解析，昆凌和侯佩岑、蔡依林等人比起來，其實並無特別漂亮或有名氣，在事業上也不一定能給予周杰倫幫助，只是昆凌出現在周杰倫的適婚年齡，加上周杰倫也打算穩定下來，指出昆凌正好在對的時間出現在周杰倫身邊，兩人才因此修成正果。