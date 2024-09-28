賴清德、菊系屬意潘孟安選高雄市長？林右昌：會推出最優秀人選

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民進黨2026高雄市長初選競爭激烈，外傳總統賴清德和菊系屬意總統府秘書長潘孟安參選，對此，民進黨秘書長林右昌今（28）日受訪時表示，他沒有聽到這樣的訊息，地方選舉還早，民進黨會推出最優秀人選，爭取高雄市民認同。民進黨下午在高雄舉行「Green Up ！ 和台灣在一起」民進黨入黨簽名見面會，包含林右昌、民進黨發言人吳崢、政策會執行長王義川、高雄立委出席，林右昌並於會前接受媒體訪問。媒體詢問，傳出潘孟安要選高雄市長，但地方好像有不同聲音？林右昌回應，沒有聽到這樣訊息，民進黨有初選機制，黨主席賴清德也提過，應著力民生及福國利民政策。林右昌提到，現在立法院正進行總預算審查，希望不分朝野、黨派的立委，全力支持行政院的總預算，讓台灣展開相關建設；他強調，「地方選舉這時間還早，會依照相關程序進行，推出最優秀人選，爭取高雄市民的認同」。另外，針對國民黨高雄市議員黃紹庭涉浮報助理費案一事，林右昌說，這問題國民黨應自己面對，且站出來說清楚，大家要信任司法，有這樣是事情，當事人要面對。