名嘴曝黃曉明、Angelababy離婚主因！許聖梅狂酸10億婚禮變笑話

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▲名嘴許聖梅也在綜藝節目中，揭發黃曉明在婚後終於說真話，自曝是因為女方夠漂亮，才會在「媽媽要求」下娶了Angelababy。（圖／新聞挖挖哇 YouTube）

▲黃曉明（左）、Angelababy（左）當年的「世紀大婚」堪比皇室規模，是近年來最盛大藝人婚禮之一，結果兩人最終還是敵不過生活的柴米油鹽，令人相當唏噓。（圖／演員郭曉東微博）

中國一線演員黃曉明，在2015年與女星Angelababy（楊穎）結婚，並斥近10億台幣的巨資，在上海舉辦世紀婚禮，不過這對童話般的愛情並沒有迎來幸福的結局，在2022年還是以離婚收場，深情也全都成為笑話。近日，黃曉明高調認愛新女友葉珂，讓這段婚禮再次被提及，名嘴許聖梅還意外透露兩人離婚的主因，竟和黃曉明的「媽寶」性格脫不了關係。名嘴許聖梅日前登上綜藝節目《命運好好玩》時，聊起黃曉明與Angelababy的婚姻，分享當年黃曉明在婚禮中對著Angelababy許下的深情誓言：「我會把全世界最好的東西捧到妳面前，未來一輩子寵妳、愛妳、疼妳，到了80歲還是把妳當公主對待」至今仍是許多新人的婚範本。不過，許聖梅也進一步揭露其實圈內並不看好外界眼中的這對金童玉女，還揭發黃曉明在婚後終於說真話，自曝是因為女方夠漂亮，才會在「媽媽要求」下娶了Angelababy。此言一出現場嘉賓、主持人直接傻眼，許聖梅進一步爆料，私下的黃曉明其實非常孩子氣，即使已經成家立業，財務問題也是母親負責打理，兩人大多時候也聚少離多，黃曉明、Angelababy的獨子「小海綿」出生後也幾乎都是女方在帶娃，在失望和生活瑣事的積攢下，曾轟動娛樂圈一時的夫妻也走上分手的路。黃曉明與Angelababy當年的「世紀大婚」堪比皇室規模，是近年來最盛大藝人婚禮之一，當時邀請超過2000位嘉賓到場共襄盛舉，光是圈內好友就超過200位，陣容比春晚還要豪華，當晚還造成上海路段大塞車。當時正濃情蜜意的黃曉明還在婚禮上對Angelababy訴說甜言蜜語：「Baby妳完蛋了，我這輩子從來沒有對一個女人這麼好，除了我媽」並大跳BIGBANG的代表作〈Fantastic Baby〉，只為了博心愛的妻子一笑，浪漫奢華的婚禮，也只為了圓Angelababy兒時的夢想。可惜，愛的高調的兩人結果最終還是敵不過生活的柴米油鹽，令人相當唏噓。