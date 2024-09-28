頑童登F1賽車秀！瘦子曝曾被角田裕毅拒絕　嗨邀合照：你跑不掉了

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▲▼瘦子（上圖右一）邀約角田裕毅（上圖左二）合照，眾人在現場玩起自拍。（圖／LINE直播）

▲頑童在Red Bull Showrun賽車展演上開唱，〈Champagne Shower〉是他們為活動所創作的主題曲。（圖／LINE直播）

台中市政路今（28）日封街舉行Red Bull Showrun賽車展演，日籍F1車手角田裕毅受邀來台演出，除了賽車飆速表演之外，現場也請來九天民俗技藝團、金曲樂團血肉果汁機、饒舌天團頑童MJ116，為現場炒熱氣氛。而頑童登場前，和角田裕毅在台上一起受訪，他們自爆是角田裕毅的粉絲，先前在澳洲遇到時，本來想請對方吃飯，再順勢邀約合照，不過被當場拒絕，瘦子笑說今日在他們的主場，「你跑不掉了！」接著隨即拿出手機邀約對方一起自拍。今天在頑童登台開唱之前，3人先和角田裕毅同台一起接受訪問，瘦子透露，他們今年受邀前往觀看澳洲大獎賽，沒想到進到餐廳時，就剛好發現角田裕毅也在裡面，因此他開心地想要替偶像買單，沒想到卻被拒絕了，而今天難得可以和角田裕毅同台，他想問問對方是否還記得這件事。角田裕毅回應，自己還記得此事，但其實是因為他當下也不用付餐費，是車隊會幫忙付，所以才會婉拒瘦子的提議。主持人接著提問，「那你（角田裕毅）會願意讓他們在台灣請你吃頓飯嗎？」角田裕毅開心答應，瘦子隨即笑說，今晚就想要邀請他吃飯。瘦子也解釋當時在澳洲的狀況，其實他們當下是想說請角田裕毅吃個飯，心想搞不好有機會可以拍個照，沒想到造成對方不方便，讓他覺得很不好意思，「但是今天來到我們的地方，他跑不掉了」，下秒隨即拿出手機詢問是否可以拍照，角田裕毅也大方答應，眾人在現場開心玩起自拍。大淵也分享今天觀看賽車演出的心得，表示因為老婆是台中人，所以他平時很常經過市政路，結果今天看到F1賽車在熟悉的路上奔馳，直呼「感覺超好的！」小春也說，「覺得很特別，至少這次可以比較近距離觀看」。而今日頑童也帶來多首歌曲，包括〈速命道〉、〈幹大事〉、〈Champagne Shower〉、〈辣台妹〉等，其中〈Champagne Shower〉是頑童為Red Bull Showrun量身打造的主題曲，為活動畫下完美句點。