小草瞬間秒殺！「國昌報告」出爐秀政績　卓冠廷酸：非常自戀

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▲民眾黨立委黃國昌服務處出版「國昌報告」，供支持者索取。（圖／記者呂炯昌攝，2024.09.28）

▲民眾黨立委黃國昌服務處出版「國昌報告」，供支持者索取。（圖／記者呂炯昌攝，2024.09.28）

▲民眾黨立委黃國昌服務處出版「國昌報告」，供支持者索取。（圖／記者呂炯昌攝，2024.09.28）

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，從9月5日遭羈押至今，民眾黨立院黨團總召黃國昌彷彿成為黨內領頭羊，並出版了一本「國昌報告」，引發討論。對此，民進黨新北市議員卓冠廷昨日表示，該本書非常自戀，裡面滿滿黃國昌的照片。民眾黨今（28）日在板橋舉辦的開講活動，「國昌報告」立即遭到支持者秒殺。「國昌報告」一書集結了黃國昌在立院黨團記者會、立院總質詢與委員會質詢的精華內容，由板橋服務處出版，免費提供給支持者索取。不過，民進黨新北市議員卓冠廷昨日在政論節目中指出，「國昌報告」整本36頁全部彩色，而且非常自戀，從第一頁到最後一頁都是滿滿的黃國昌照片，但裡面民眾黨主席柯文哲的照片只有2張，一張是背影照，另一張則戴著口罩。卓冠廷還指出，其中有一頁是「為投資客大開後門，一人公司買豪宅當宿舍」，這不是在偷臭柯文哲拿4300萬買商辦嗎？另有一頁「打詐應該拿出實際作為，台灣不應淪為詐騙王國」，他開完笑說，「現在全台灣最大的詐騙黨不就是民眾黨嗎？」為了聲援因京華城案遭到羈押的柯文哲，民眾黨全台舉辦「Justice ! 為司法公義站出來」座談會，今日下午在板橋區崑崙公園活動中心舉行，邀請民眾黨秘書長周榆修、民眾黨市議員陳世軒、黃國昌一同與支持者座談。「國昌報告」就遭到支持者踴躍索取，下午2點30分活動開始之前將已經被索取一空。