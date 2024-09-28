「回頭草」增多？林右昌稱不會功利　王義川諷年長者看懂猴戲

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭收押，外界關注是否有「回頭草」回流到民進黨，對此，民進黨秘書長林右昌今（28）日表示，民進黨不會這麼功利，會用理想、價值，爭取年輕人在內的民眾認同；發言人吳崢也說，民主政治不是比爛，不論其他政黨出了什麼狀況，民進黨就是清楚說明政黨的路線。民進黨下午在高雄舉行「Green Up ！ 和台灣在一起」民進黨入黨簽名見面會，包含林右昌、吳崢、政策會執行長王義川、高雄立委出席，林右昌並於會前接受媒體訪問。媒體詢問，民眾黨接連出包，「回頭草」及年輕人支持度是否提高？對此，林右昌回應，民進黨不會這麼功利，要爭取台灣人民的支持、認同，強調的是民進黨的價值、理想跟執政能力，民進黨是國內最本土、挺台灣的第一品牌，也是最有執政能力、最重視公平社會的政黨。林右昌強調，「我們不會如此功利，去想某個政黨現在面臨問題、爭取回頭草，我們會用理想跟價值，爭取包含年輕人在內的民眾認同」。吳崢則說，民主政治不是比爛，不論其他政黨出了什麼狀況，民進黨就是清楚說明政黨的路線，讓年輕人清楚支持的是什麼政黨。他提到，國會有人選擇推動福國利民政策，有人選擇不理性杯葛，年輕人能透過這樣的比較，發現民進黨是認真做事、向選民負責的政黨，這才是爭取支持者的正道。王義川提到，現在沒有選舉，大家會比較冷靜針對各黨表現看待，第一會期白藍亂政，推動一些濫權法案，不同年齡層都看得很清楚，年紀較大的都看得懂這場猴戲，年輕朋友經過一段時間冷靜，看清楚白藍的荒腔走板做法後，會有自己的決定，大家回歸理性，選舉還有兩年，到時候見真章。