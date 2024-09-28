AI資料中心快速增長！需大量電力　黃仁勳：核能發電是很棒的選擇

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AI人工智慧的熱潮推動數據資料中心不斷增長，隨之產生龐大的用電需求。對此，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，對於滿足迅速成長的數據中心所需的可再生能源來說，核電是一個不錯的選擇。根據《彭博》報導，黃仁勳表示，「核能作為能源和永續能源的選項之一是非常棒的」，黃仁勳進一步說明，但核能不會是唯一的選擇，「我們將需要各種來源的能源，並在各種能源的可用性和成本，以及隨著時間推移的可持續性之間進行平衡」。《彭博》報導指出，在世界某些地區，發電量已經不足以支持新資料中心的建置。隨著科技巨頭們持續投入數千億美元打造AI新基礎設施，供電短缺的問題恐將益發嚴重。供電短缺導致人們在新資料中心的選址上必須做出權衡，有些資料中心無法滿載運作，而有些資料中心則被迫建在遠離人口密集的地點。黃仁勳強調，輝達的新產品雖然比前代產品更加耗電，但效率也更高，可以更快地完成任務，並替換多個舊組件。另外，黃仁勳也表示，在遵守美國政府的任何限制和法規的前提下，正在盡最大努力為中國客戶提供服務。