許乃麟飛韓散心！網友貼「楊繡惠問候人媽媽」挺乃哥　他回應了

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▲網友抓包楊繡惠嗆聲其他網友的留言，表示力挺乃哥。（圖／徐乃麟 臉書）

知名主持人徐乃麟，近期捲入發言爭議，起因是他在節目上對楊繡惠開酸：「妳最賤！」讓對方相當不滿，在臉書隔空開撕，徐乃麟對此則表示都只是節目效果，只是理由並不被楊繡惠接受，如今事件也越演越烈，今（28）日徐乃麟在社群上上傳新動態，曬出自己人在南韓散心的影片，疑似是想逃離風口浪尖，而後續也有網友和他分享了楊繡惠近期同樣失言、嗆聲網友：「為了你媽啦！」讓網友傻眼和徐乃麟表示：「她都可以問候人家媽媽，真的想問她憑什麼說你。」而徐乃麟也回應了。日前楊繡惠在臉書上指控徐乃麟，指出他在節目上對自己出言辱罵：「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵『妳最賤』，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」對此徐乃麟表示都是節目效果：「節目中她如果不高興，可以錄完以後，私下跟我說，不懂她為什麼要寫臉書。」徐乃麟近期也因失言一事頻頻遭到網友炎上，更有人開酸：「看到徐乃麟立馬轉台！太賤了。」讓乃哥祭出嚴肅警告：「你用字小心我會告你，你滾出我的臉書。」讓網友拿出徐乃麟的話反擊：「只是做做效果！」徐乃麟便直言：「滾。」後續徐乃麟在社群上曬出南韓街頭的風景影片，讓網友好奇詢問：「這是什麼展覽館？好特別的地方。」他便回答：「首爾漢南洞。」似乎是藉機出國散心。而楊繡惠這邊，自從開撕徐乃麟後，也和網友開戰，有人質疑她只是為了蹭流量而炒作新聞，讓她爆氣嗆聲：「為了你媽啦！」讓網友十分傻眼，將該回應截圖貼到徐乃麟的社群上，並力挺乃哥：「她都可以問候人家媽媽，真的想問她憑什麼說你。」對此徐乃麟回應：「沒有的事，就不要栽贓，謝謝妳的關心。」