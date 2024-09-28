基隆15歲國中生偷開車！凌晨載5好友失控自撞　衝進騎樓毀貨車1傷

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▲28日凌晨，基隆一名15歲葉姓少年，偷開家中汽車載5名友人，疑似因天雨路滑，車子失控自撞護欄，之後又跨越車道撞進騎樓。（圖／翻攝畫面）

28日凌晨，基隆市一名就讀國中的15歲葉姓少年，趁著父母熟睡，偷開家中汽車載5名友人，未料行經祥豐街時，疑似因天雨路滑，車子失控自撞護欄，之後又跨越車道撞進騎樓，造成停放的貨車、機車毀損，車上也有一名少年受輕傷，基隆市警察局第二分局安瀾橋派出所獲報，隨即派員前往，先將傷者送醫外，也依法對葉姓少年開出1萬2000元罰單，車禍原因由交通隊釐清。據了解，28日凌晨3時許，基隆市警方接獲通報，隨即趕往車禍現場，初步勘查，葉姓少年無照駕駛家屬車輛夜遊，行經祥豐街路段時，失控衝撞路邊護欄後，又跨越車道撞向路旁車輛，造成數部汽機車毀損，車上一名乘客受傷，經實施酒測值為0，並將傷者送醫治療。對此警方呼籲，駕駛時應隨時注意車況，切勿有無照駕駛、飆車、危險駕駛等偏差行為；另未滿18歲駕駛人無照駕車，裁處12000元至24000元之罰鍰，駕駛人及其法定代理人或監護人應同時施以道路交通安全講習。