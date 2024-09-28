楊繡惠直播哭訴被罵賤！苦苓發聲：徐乃麟飆罵人不是新聞

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▲苦苓在臉書發文，對於楊繡惠和徐乃麟的爭執發表意見。（圖／苦苓 臉書）

▲徐乃麟表示自己並無惡意，但不滿楊繡惠當下未反應。（圖／徐乃麟IG）

資深女星楊繡惠因為在節目《天才衝衝衝》錄製時被主持人徐乃麟辱罵「妳最賤」，在臉書直播哭訴，還揚言再也不會上對方的節目，徐乃麟第一時間解釋自己只是順著對方的話做節目效果，雖然沒有要傷害她的意思，但並沒有要道歉之意。對此藝人苦苓也發表了自己的意見，直言這種事早已不是新聞：「這就是一個弱肉強食的世界！」苦苓今（28）日在自己的臉書上發文寫道：「徐乃麟在攝影棚發飆罵藝人、駡工作人員早就不是新聞了，連A咖的楊繡惠都忍了那麼久才爆發，就可以想見有多少人還在忍氣吞聲——這就是一個弱肉強食的世界！」網友在底下回應道：「對徐乃麟這個藝人從來就沒有好感過，很差勁的藝人」、「語言霸凌，他孫子、他老婆被罵他受得了嗎？曾國城、吳宗憲、胡瓜就不會這樣做人身攻擊，也沒有做節目效果的問題，來賓也是人也有自尊，這種節目拒絕」、「自以為是，唯我獨尊的心態」。節目《天才衝衝衝》在事發後也發表聲明力挺徐乃麟，強調：「錄影過程中所有參與者均無蓄意冒犯他人之情事。」徐乃麟雖然解釋他絕對沒有要傷害楊繡惠的意思、只是一個諧音的玩笑，但他也很不滿地質疑，對方若不舒服當下就可以私下反應，為什麼要走心發臉書？他補充說明該單元內容是急中生智，要答出「ㄐ」開頭的單詞，因為楊繡惠說「賤賤賤」，他才接了一句「妳很賤」。楊繡惠則在臉書上還原經過，說自己作答時間還沒到就被徐乃麟罵賤，她強調沒有要對方跟他道歉，並直言：「我不是什麼咖，我也承受不起」雙方依舊為此僵持不下。