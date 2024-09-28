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以色列軍方聲稱擊斃真主黨領導人納斯魯拉　真主黨未回應

記者倪浩軒/綜合報導

▲以色列軍方28日聲稱已經擊斃主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah），不過，黎巴嫩媒體並未證實納斯魯拉死訊，真主黨也沒有發表回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列軍方28日聲稱已經擊斃主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah），不過，黎巴嫩媒體並未證實納斯魯拉死訊，真主黨也沒有發表回應。（圖／美聯社／達志影像）
以色列持續轟炸黎巴嫩，27日又空襲了真主黨位於首都的總部，以色列軍方28日聲稱已經擊斃主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah），不過，黎巴嫩媒體並未證實納斯魯拉死訊，真主黨也沒有發表回應。無論如何，這標誌著以色列與真主黨之間的衝突再度升級。

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綜合外媒報導，以色列27日發動空襲後，就有傳出納斯魯拉喪生的消息，但真主黨消息人士否認。而28日以色列軍方再聲稱已經擊斃納斯魯拉，並表示真主黨指揮官卡拉克（Ali Karake）也於同一波空襲中喪命。不過，這些說法都尚未得到證實。

納斯魯拉已經擔任真主黨領導人32年，在中東擁有極大的影響力，尤其納斯魯拉與伊朗關係密切，被視為是伊朗外圍組織中最重要的盟友。

《BBC》分析指出，以色列襲擊納斯魯拉的行動讓局勢大規模升級，真主黨現在面臨著巨大的挑戰，這也將被伊朗視為重大挑釁，伊朗的盟友被以色列接連擊潰，現在所有的目光都集中在伊朗身上，看伊朗會如何反應。


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