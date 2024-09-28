潘威倫引退／林岳平大膽預言「嘟嘟不會哭」！未來紀錄沒人會破

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▲統一獅嘟嘟潘威倫引退賽先發出戰台鋼雄鷹，林岳平認為他不會哭。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.28）

潘威倫「最後一舞！」統一7-ELEVEn獅隊本土王牌投手「嘟嘟」潘威倫今（28）日在台北大巨蛋進行生涯最終戰，對戰台鋼雄鷹，統一獅「嘟嘟」潘威倫今天要進行生涯最終戰，跟他共事久年的總教練林岳平也送上祝福，期盼他在這一場比賽可以瀟灑地去投球，林岳平表示：「我相信嘟嘟不會哭，他的內心非常強大。」更指出以他生涯22年的紀錄，「這是一個非常難的過程，我認為沒人會破。」今年是潘威倫生涯的最後一年，林岳平也幫助他去進行調整，「我們讓他從季初開始就維持比賽狀態，能一直走到這一天。」餅總也笑說，「其實今年我幾乎沒有跟他講話，很少啦，因為我知道他有壓力，我也有壓力。」林岳平從2003年3月9日初登板就奪下第1勝以來，今天要挑戰第150勝，餅總也認為非常困難，「坦白講，如果古林睿煬或徐若熙繼續先發角色，要拿到150勝也要10多年，要持續出賽才有機會勝投。」餅總認為，可能在非常短期內，沒有辦法去達成，「我認為是沒人會破啦。」