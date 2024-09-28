《鬼家人》確定翻拍泰版！人氣CP BKPP演許光漢、林柏宏合體冥婚

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▲Billkin扮演許光漢（右）所飾演的吳明翰，而PP Krit則扮演林柏宏（左）飾演的「毛毛」。（圖／金盞花大影業 YouTube）

▲「BKPP」其實是男演員Billkin與PP Krit的簡稱，兩人在合作同志青春愛情片《以你的心詮釋我的愛》後，憑藉出色的演技與酸澀的曖昧氛圍爆紅。（圖／Nadao Content FB）

國片《關於我和鬼變成家人的那件事》，由許光漢、林柏宏主演，以幽默熱血的方式在電影中結合探討LGBT、傳統冥婚、愛等議題，一躍成為台灣近年來最紅國片之一，奪得國內外各項大獎。沒想到，近日泰國也宣布要翻拍《鬼家人》，不僅找來超大咖導演班莊比辛達拿剛監製，最令人矚目的主角「明翰與毛毛」還邀請到了紅遍亞洲的泰國超人氣CP「BKPP」的Billkin與PP Krit準備搭檔「冥婚」。泰國版《鬼家人》早在2個月前就已宣布即將製作開拍的消息，預計2025年年初上映，並將片名變更為《The Red Envelope》（紅包），雖然少了台味十足的標題，但泰國版名稱卻是使用兩個角色相遇的重要物件為主題，也令台、泰的粉絲們相當期待，最讓人驚喜的是，居然由泰國最知名的CP組合「BKPP」來主演，Billkin扮演許光漢所飾演的「吳明翰」，而PP Krit則扮演林柏宏飾演的「毛毛」，讓粉絲相當吃驚，在青春劇集《以你的心詮釋我的愛》後，還能看到兩人同框登上大銀幕。原作編劇導演程偉豪收到泰國版即將推出的好消息也十分興奮，期待「BKPP」兩人會呈現出什麼樣的「笑果」，監製金百倫也補充分享，自己非常欣賞泰版導演班莊比辛達拿剛的《淒厲人妻》、《薩滿》等作品，因此對泰版也是充滿期望，希望這股「撿紅包」的風氣能繼續風靡亞洲。而主演許光漢，在日前採訪途中也收到了翻拍的消息，作為主演當然難掩喜色，不過當現場記者媒體cue到他要不要去泰版重現一次劇中「全裸跳舞孃」的經典橋段時，許光漢卻表情扭曲，直接閉嘴婉拒，也讓粉絲們笑翻。「BKPP」其實是男演員Billkin與PP Krit的簡稱，兩位來自曼谷的演員在泰國同志青春愛情片《以你的心詮釋我的愛》中，憑藉出色的演技與酸澀的曖昧氛圍爆紅，雖然兩位演員兼並未明說是否「假戲真做」開始交往，但他們在昔日的採訪中也提過，彼此已經認識、相伴超過8年，是雙方生命中不可或缺的重要夥伴。