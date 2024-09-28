《原子少年2》首場演唱會登場！700人場地擠爆　+How練舞練到崩潰

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▲由徐紹銘、李雨哲、花花、潘永安、Howie組成的「風行者」帶來〈Get Train〉。（圖／記者李政龍拍攝）

▲「晨之星」Vin、禾雁凱、伍承慶、Alex、李洸銘唱跳演出〈Rawr Rawr Rawr〉，化身老虎吞噬粉絲的心。（圖／記者李政龍拍攝）

台灣男團選秀《原子少年2》開播以來話題不斷，今（28）日舉行首唱迷你演唱會，開演時間還沒到，外頭已經排滿了粉絲，現場人山人海，700多個位置全數坐滿，可見少年們的超高人氣，+How更被洪緯爆料，在練舞時因為求好心切，被舞蹈老師點出不滿意，當場忍不住情緒潰堤，讓粉絲十分心疼。由徐紹銘、李雨哲、花花、潘永安、Howie組成的「風行者」帶來〈Get Train〉，少年們一登場，尖叫聲就響徹雲霄，幾乎要掀翻屋頂，花花也感激表示：「今天真的好多人來，這支舞真的不容易，風行者的特色就是跟地板有接觸，老師排好舞，每次都是說自己一定做得到，但常常會受傷。」笑說紹銘練舞都會打到他的頭。接著由「天狼星」李柏諺、Simon、洪緯、+How李家皓、趙槽演出〈Judge Me〉燃炸全場，洪緯透露，他們的C位+How壓力一直很大，他們在練舞時，舞蹈老師說跳不好，大家就要體能訓練，求好心切的+How一直對大家信心喊話，最後他們驗收也是信心滿滿，沒想到老師還是不滿意，讓+How忍不住情緒潰堤，洪緯最後也高喊：「兄弟齊心，齊力斷心！」足見成員之間的革命情感。「晨之星」Vin、禾雁凱、伍承慶、Alex、李洸銘唱跳演出〈Rawr Rawr Rawr〉，化身老虎吞噬粉絲的心，伍承慶也笑說：「粉絲都說我們是狗狗星球，到底為什麼？但其實我們這首歌是老虎。」他們透露，每節下課都會去找老師練舞，高喊：「希望大家會喜歡我們這5隻老虎。」讓台下粉絲尖叫直呼：「超喜歡！」