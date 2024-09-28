台劇《X！又是星期一》阿Ken執導　范少勳、林奕嵐闖蕩職場地獄

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▲《Ｘ！又是星期一》改編自作者傑洛米的同名暢銷小說，攜手綜藝人林暐恆（阿Ken）一起執導，打造出看似歡樂實則充滿狗屁倒灶事件的超真實職場血淚史。（圖／邁思娛樂提供）

▲劇中實力派演員齊聚，曾莞婷（左）、温昇豪（中）、馬力歐（右）飾演公司3大巨頭。（圖／邁思娛樂提供）

▲《Ｘ！又是星期一》打造超真實職場血淚史，「社畜」看了絕對超有共鳴。（圖／邁思娛樂提供）

職場台劇《Ｘ！又是星期一》，由林暐恆（阿Ken）首度執導，集結范少勳、林奕嵐、温昇豪、曾莞婷、李李仁等多位堅強卡司。將於下個月6日起，每週日晚間8點在東森戲劇40台首播4集，晚間9點MyVideo、愛奇藝國際站、中華電信MOD、Hami Video 準時上線。《Ｘ！又是星期一》改編自原著《Ｘ！又是星期一》（傑洛米著），由以《她和她的她》奪下金鐘獎最具潛力新人獎的林奕嵐，攜手曾以電影《下半場》榮獲金馬獎最佳新演員的范少勳，2人挑大梁主演。內容講述2名初入職場的菜鳥，歷經前輩摧殘在職場中力求生存的爆笑故事，充滿溫度的劇情，真實傳達了廣大上班族的社畜心聲，讓觀眾笑著笑著就哭了。故事開端由范少勳飾演的「周毅」，本是名前途無量的電競選手，因意外轉行跑外送，在林奕嵐飾演的「張于茜」要去面試的「贏家週刊」巧遇。個性迥異的2人不打不相識，竟一同成為週刊業務部菜鳥，在公司3大巨頭温昇豪、曾莞婷、馬力歐的調教之下，社會經驗趨近於零的他們真的有辦法通過3個月的試用期，在戰場上存活下來嗎？參與劇本共同創作的林暐恆，除了用輕鬆詼諧的方式帶出議題，更注重角色刻畫和生命力，喚起上班族們初闖職場時共同的回憶。林暐恆也常常在導戲過程中下場試戲，營造片場歡樂氣氛，激發演員間即興的創作火花。而首次和導演林暐恆合作的范少勳，對林暐恆的執導功力讚不絕口：「Ken哥會站在演員立場設想，也會以演員角度給我們表演上的建議，相信觀眾看到成果都能感同身受並會心一笑。」林奕嵐則表示：「我跟女主角背景類似，這也是我第1次自己上台北拍戲，可以遇到這樣歡樂又照顧人的劇組感覺很安心。」此外，劇組也邀請人氣創作唱跳男團U:NUS 與新生代雙人唱作組合KAXA攜手，為《X！又是星期一》量身打造主題曲〈不怕星期一〉，以搖滾風格呈現無所畏懼的精神，藉由歌詞描述職場日常，引起共鳴。