射擊／世界第一李孟遠沉穩表現無懸念奪金牌　羅芊雅定向飛靶封后

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2024年定向飛靶資格賽分2天進行，昨天首日先打3輪，今天上午再進行2輪，每輪射25盤，合計125分。李孟遠資格賽射下119分，排名第1，順利晉級6強決賽。另菲律賓、馬來西亞、澳洲、新加坡與泰國選手也取得決賽門票，形成6國好手競爭。台北大獎賽在桃園公西靶場舉行，今天風勢相當大。李孟遠表示，來過台灣的外籍選手也都認為風大是公西靶場的特色，今天雖然一路領先，但打得並不順利，特別是第4靶位受風勢影響，一度連續失手3次，過程有點小掙扎。李孟遠今年為中華隊贏得史上第1面奧運射擊獎牌，上周世界排名從第5躍升第1，頂著雙重光環出賽是否會感到壓力。李孟遠淡然的說：「壓力沒有特別大，雖然頭銜會受到較多關注，但這是過程，會慢慢克服。」李孟遠與羅芊雅相差不到1歲，2人從高中就認識。羅芊雅去年曾進入培訓隊，但最終未能取得亞運參賽資格，這次在台北大獎賽拿下金牌，預期可以再次進入培訓隊。李孟遠的父親兼教練謝志培計畫未來讓兩人搭檔打混雙，增加奪牌的機會。羅芊雅開心的表示：「非常期待，有這麼強的搭檔，很有機會奪牌。」李孟遠預定10月12日前往印度參加射擊世界盃年終賽，這是根據世界排名決定參賽資格。