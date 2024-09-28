伍佰砸6千萬打造搖滾歌劇！主角鳳小岳被他取代　最終加演時間曝

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▲伍佰（右）再扮光魔王，提攜新人詹詠安（左）擔任主角「大A」合唱。（圖／月光音樂提供）

伍佰耗時3年打造搖滾歌劇《成功之路》，成本高達6千萬，他這次再度扮演「光魔王」，二度攻佔北流「散播歡樂散播愛」。而這次北流加演場從9月27日開始，一連兩周共加演六場，值得注意的是，原本由鳳小岳演出的主角「大A」，這次改由獨立樂團「荷爾蒙少年」的主唱詹詠安接棒，其演唱功力讓伍佰相當驚豔，這次150分鐘6幕無冷場的華麗視聽饗宴，將再創伍佰& China Blue成軍32年的搖滾經典！由搖滾天王伍佰自編自導自演，耗時3年打造的《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，本周五9月27日起一連兩個周末於台北流行音樂中心加演六場（9/27、28、29，10/4、10/5、10/6），延續去年2月在北流的感動，在歌迷的殷殷召喚下，伍佰再度化身為可愛又迷人的反派「光魔王」，霸氣降臨人間，帶領獨立音樂人詹詠安、法蘭、雷擎、八十八顆芭樂籽阿強、妮可醬小斯Sandra、及影視演員周厚安等超強卡司登陸名為「泰坦星」的新地球，重啟搖滾歌劇《成功之路》的熱血冒險旅程。由於北流上演的《成功之路》版本，無論佈景或道具都太過巨大，無法塞進台灣的其他劇場型場館或流行音樂中心，因此這六場公演被視為台北的「最終加演場」，無論內容或場景道具都是原汁原味呈現，透過26位演員和舞者的現場演出及舞蹈，伴隨著伍佰& China Blue樂團的Live演奏，全劇共演唱26首伍佰創作的歌曲，並佐以奇幻、創新又充滿生命力的舞台效果，交織出主角「大A」追夢的奇幻旅程。而在一人分飾三角的伍佰精心調度下，不僅讓這齣音樂歌劇呈現行雲流水般的劇情轉換，更創下場景調度「無破綻」、看戲無冷場、無尿點的絕妙感官之旅。提到這次《成功之路》搖滾歌劇在北流加演場的最大亮點，莫過於邀來獨立樂團「荷爾蒙少年」的主唱詹詠安，接棒鳳小岳飾演主角「大A」，年僅25歲的他不但年齡及背景都與「大A」相仿，能唱能演、過人吉他功力也讓伍佰盛讚，今年2月起密集培訓並一對一指導，伍佰更傳授舞台經驗，9月初帶著他登「上海簡單生活節」開唱，把這場大型音樂節當成送給詹詠安登北流公演前的「練膽秀」。表演充滿熱情的詹詠安拿出這半年陪訓累積的經驗「接招」，與伍佰合唱兩首「成功之路」搖滾歌劇的歌曲〈樂芙〉及〈Baby Baby Baby〉，搭配上出色的吉他功力，成功征服上海簡單生活節現場兩萬多名觀眾的耳朵。