《原子少年2》燃炸開唱！丟海報掀暴動　宥鑫為「這原因」秒落淚

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▲由「克卜勒」帶來〈上癮〉，性感魅力十足，讓全場尖叫連連。（圖／記者李政龍拍攝）

▲李定畫了每位成員的畫像，抽象畫風讓粉絲超困惑。（圖／記者李政龍拍攝）

▲「小行星」一度下台發海報，讓全場大暴動。（圖／記者李政龍拍攝）

台灣男團選秀《原子少年2》開播以來話題不斷，今（28）日舉行首唱迷你演唱會，寵粉的少年們誠意十足，還特別準備海報給大家，每張海報都有自己的簽名、塗鴉，「小行星」更一度下台發海報，讓全場大暴動，粉絲爭先恐後舉手想接到海報，趙宥鑫提及和「鑽石星球」團員的兄弟情，他更是忍不住當場落淚，真情告白：「認識他們很值得。」由「克卜勒」陳泊澈、詹皓然、東翰、李定、李品諺帶來〈上癮〉，性感魅力十足，讓全場尖叫連連，東翰坦言：「其實在練這首歌的時候有點坎坷，泊澈是演員不太會跳舞，會自己去外面上課，我個性比較急，會有點衝突。」一旁李定忍不住吐槽：「都是你先的好不好！」他透露某次大家士氣低迷，在排練室聊到早上5點，還一起去吃早餐，李定因為太無聊，跑去畫每個人的畫像，抽象畫風讓現場粉絲超困惑。「鑽石星球」趙宥鑫、陳俊希、康平、黃崇峻、廖鴻達緊接著演出象徵團隊的〈Diamond〉，他們也分享自己練舞的心得，透露舞蹈一開始滿亂的，他們會一直被唸，為了轉換心情，大家坐在一起冥想，趙宥鑫透露，他的夢想是成為男團，但也是有一群好兄弟，「能認識他們真的很值得。」講到激動處，他忍不住當場落淚，「相信我們都可以繼續去追夢想，謝謝大家支持。」「小行星」胡廷豐、正耀、陳彥旭、張鈞嘉、至琦全員是節目中年紀最小的，青春活力演唱〈多擠Dochi〉，讓全場粉絲的心都融化，他們透露：「錄影前幾天有請韓國老師來刁舞，我們聽不太懂，廷豐就找韓國朋友來幫忙翻譯，結果網路不好，一度一直聽不到，但還好有這位朋友，才能順利完成溝通。」