蕭煌奇、戴愛玲前進花蓮為公益開唱！小師妹穿「挖洞裝」互動送暖

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▲戴愛玲演唱多首經典歌曲，期盼花蓮之後可以越來越好。（圖／華納音樂提供）

▲李佳歡表示，對花蓮的印象就是東西很好吃，最想吃的就是扁食。（圖／華納音樂提供）

▲阿布絲身穿「挖洞禮服」回到家鄉開唱，且提醒台下觀眾不要著涼。（圖／華納音樂提供）

花蓮縣政府與張榮發慈善基金會及華納音樂攜手，昨（27）日晚間於東大門廣場舉辦「2024花蓮GOLD美好」公益演唱會，而華納音樂群星也以行動響應，由「金曲歌王」蕭煌奇、「鐵肺天后」戴愛玲、「美聲歌姬」李佳歡以及「新世代超級女強音」阿布絲輪番上陣並獻上愛心，演出多首膾炙人口的歌曲，也希望用歌聲呼籲大家以實際行動來花蓮觀光旅遊，用正能量支持花蓮的振興與復甦。而這次阿布絲回到家鄉花蓮，還身穿腰部挖空的禮服現身，不斷和台下觀眾互動。花蓮歷經風災地震，現在當地人持續努力恢復往日榮景，也期望透過演唱會活動一起帶動觀光。這次華納群星出席「2024花蓮GOLD美好」公益演唱會，以行動支持在地。演出上，戴愛玲昨日一連選唱〈對的人〉、〈電頭鬃〉、〈可惜你不在〉、〈累格〉等經典歌曲，當天花蓮天氣不穩定，現場不斷下著雨，歌迷仍在台下支持，讓戴愛玲感動不已，也提醒歌迷不要著涼。其中，戴愛玲更與花蓮當地的宜昌國小合唱團共同演出〈讓我成為你的翅膀〉，打動現場觀眾情緒，更象徵花蓮已走出傷痛，並且將會越來越好。最近剛過生日的蕭煌奇，則於昨晚擔任壓軸，演唱〈感謝你愛我〉、〈好好先生〉、新歌〈沒事的〉、〈你是我的眼〉等。蕭煌奇提到，「花蓮是個很美麗溫暖、有很多道地小吃的好店，雖然我看不見風景，但我相信透過大家的感受及分享，一定非常美，也邀請大家多來花蓮走走！」最後更加碼2首歌曲分別是〈末班車〉、〈阿嬤的話〉，也響應公益希望花蓮更美好。李佳歡則一口氣演唱〈東京夜晚聽著老派情歌〉、〈把所有的愛都揮霍〉、〈赴約〉，以及許久未演唱的〈寵兒〉。她提到，「有一段時間沒來花蓮了，過去曾因為工作，也曾因為私下跟朋友一起來過幾次，對這裡的印象是東西很好吃。」並笑說結束演唱工作後，想去逛東大門夜市，最想吃的花蓮美食則是著名的「扁食」。身為花蓮人並且有著布農族身分的ABUS阿布絲，一開始則以全族語演出〈Aza-Aza〉，以及〈Muskun Kata〉。阿布絲表示，「我是來自玉里的布農族，真的很開心回到主場家鄉演唱！」然而遇上下雨的天氣，阿布絲先是貼心提醒大家不要淋雨，也笑說「遇水則發，完蛋了你們大家都要發財了！」精彩的舞台互動也讓台下觀眾跟著一起跟著音樂舞動。