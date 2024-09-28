為搶新冠疫苗差點出兵突襲荷蘭倉庫！英國前首相強生回憶錄爆猛料

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英國前首相強生（Boris Johnson）一向給人語不驚人死不休的印象，強生近期即將推出個人最新回憶錄，回顧他擔任英國首相期間的事蹟。而有英國媒體搶先披露書中部分章節內容，強生說曾在2021年3月新冠疫情最嚴重的時候，考慮出兵突襲荷蘭的一個倉庫，以奪取新冠疫苗。根據《每日郵報》報導，當時疫情嚴峻，而強生認為歐盟對疫苗的分配不公，「惡意」剝奪了英國應有的份額，於是強生考慮出兵突襲荷蘭的一個存放疫苗的倉庫，以奪回「本應屬於英國」且英國也迫切需要的疫苗。強生說當時已針對突襲計畫進行初步研究，時任副參謀長的查默斯（Doug Chalmers）中將在會議中對強生表示，突襲倉庫在技術上完全可行，接著詳細說明如何派出艦隊，讓人員潛入，然後部署接應的卡車，得手後如何撤回英國。但查默斯指出真正的問題是「很難在不被發現的情況下」完成這件事，亦即英國必須對外解釋為何要入侵一個長期的北約盟友。強生表示，查默斯話說完後現場一片沉默，但他感覺到所有人都認為這個計畫太瘋狂，「我也暗自同意他們所有人的想法」。